我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

通過援烏就是他的墓誌銘？強生無視黨內罷免威脅喊「做正確的事」

「代嫁師」暴紅 年薪50萬、爽吃百場婚宴 網讚：簡直神仙工作

中國新聞組／即時報導
杭州一家公司誠徵代嫁師，打出年薪50萬人民幣吸引有志人士。示意圖。（Unsplash／Lanty）
杭州一家公司誠徵代嫁師，打出年薪50萬人民幣吸引有志人士。示意圖。（Unsplash／Lanty）

中國近來一種名為「代嫁師」的新興職業走紅，「杭州一公司50萬年薪招聘代嫁師」的話題登上了熱搜，閱讀量1.6億，討論量1.5萬。極目新聞報導，「代嫁師」的工作主要為準備結婚的家庭提供籌備婚禮的各種事宜，包括但不限于挑婚慶公司、找婚宴場地、選拍婚紗照等。招聘信息顯示，該崗位要求「有戀愛腦」、「一年至少完成婚禮吃席100場」。網友們紛紛表示，「我可以365場工資半價」。

發佈這一崗位招聘信息的公司名為杭州火燒雲科技有限公司。登錄該公司運營的「婚禮紀」APP，首頁顯眼位置便顯示有「50萬年薪代嫁師幫你備婚」（人民幣，下同，約美元）字樣。點擊進入該板塊，映入眼簾的便是「預約免費領取，專項3重大禮」的宣傳。

該頁面還宣傳稱，代嫁師可以「代篩選」、「代砍價」、「代煩心」，並且還有一行字強調：「全流程，全服務，只要您能想，代嫁師就能代」。

點擊該頁面下方的「成為代嫁師」按鈕，便進入了網上流傳的關於代嫁師的崗位介紹：「代嫁師」的工作內容包含但不限于代聊、代砍價、代情緒服務、代陪吃席等，其中代聊服務要求「每天和準新郎新娘聊天不少於6個小時」，代陪吃席要求「一年至少完成免費婚禮吃席100場」。

崗位要求：1、年齡20-70歲，具備一定戀愛腦，有戀愛史；2、MBTI人格J人優先，代辦婚禮需要規畫；3、審美佳，能給選擇困難者一劑定心丸；4、有實力學歷不限，心理學或經濟學學位加分，該工作需要同理心和精打細算。

據報導，該招聘信息還顯示，目前，平臺已有25位代嫁師加入。

年薪50萬元、一年免費吃席100場……這樣的薪資待遇讓不少網友驚嘆：「簡直就是神仙工作」、「上班還能吃席，想想都爽」、「我可以365場工資半價」。

人力資源專家提醒，年薪50萬元、每年吃席100場的工作，看起來光鮮、輕鬆，但該崗位屬於服務性質，並不一定適合每位求職者。同時，代嫁師作為一個新型職業，崗位的職業發展也需要市場驗證。

上一則

路上都在穿 這設計「從頭到腳都百搭」一票年輕人狂點頭：荷包大失血

延伸閱讀

鐵飯碗生鏽？美媒：中國進「降薪時代」 公務員提前退休止損

鐵飯碗生鏽？美媒：中國進「降薪時代」 公務員提前退休止損
IMF總裁：移民激增抑制工資上漲 讓美國經濟更有競爭力

IMF總裁：移民激增抑制工資上漲 讓美國經濟更有競爭力
In-N-Out現正努力降低成本

In-N-Out現正努力降低成本
醫療業有困境 6月25元時薪法恐推遲

醫療業有困境 6月25元時薪法恐推遲

熱門新聞

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難
上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決