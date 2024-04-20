「代嫁師」暴紅 年薪50萬、爽吃百場婚宴 網讚：簡直神仙工作

杭州一家公司誠徵代嫁師，打出年薪50萬人民幣吸引有志人士。示意圖。（Unsplash／Lanty）

中國近來一種名為「代嫁師」的新興職業走紅，「杭州一公司50萬年薪招聘代嫁師」的話題登上了熱搜，閱讀量1.6億，討論量1.5萬。極目新聞報導，「代嫁師」的工作主要為準備結婚的家庭提供籌備婚禮的各種事宜，包括但不限于挑婚慶公司、找婚宴場地、選拍婚紗照等。招聘信息顯示，該崗位要求「有戀愛腦」、「一年至少完成婚禮吃席100場」。網友們紛紛表示，「我可以365場工資半價」。

發佈這一崗位招聘信息的公司名為杭州火燒雲科技有限公司。登錄該公司運營的「婚禮紀」APP，首頁顯眼位置便顯示有「50萬年薪代嫁師幫你備婚」（人民幣，下同，約美元）字樣。點擊進入該板塊，映入眼簾的便是「預約免費領取，專項3重大禮」的宣傳。

該頁面還宣傳稱，代嫁師可以「代篩選」、「代砍價」、「代煩心」，並且還有一行字強調：「全流程，全服務，只要您能想，代嫁師就能代」。

點擊該頁面下方的「成為代嫁師」按鈕，便進入了網上流傳的關於代嫁師的崗位介紹：「代嫁師」的工作內容包含但不限于代聊、代砍價、代情緒服務、代陪吃席等，其中代聊服務要求「每天和準新郎新娘聊天不少於6個小時」，代陪吃席要求「一年至少完成免費婚禮吃席100場」。

崗位要求：1、年齡20-70歲，具備一定戀愛腦，有戀愛史；2、MBTI人格J人優先，代辦婚禮需要規畫；3、審美佳，能給選擇困難者一劑定心丸；4、有實力學歷不限，心理學或經濟學學位加分，該工作需要同理心和精打細算。

據報導，該招聘信息還顯示，目前，平臺已有25位代嫁師加入。

年薪50萬元、一年免費吃席100場……這樣的薪資待遇讓不少網友驚嘆：「簡直就是神仙工作」、「上班還能吃席，想想都爽」、「我可以365場工資半價」。

人力資源專家提醒，年薪50萬元、每年吃席100場的工作，看起來光鮮、輕鬆，但該崗位屬於服務性質，並不一定適合每位求職者。同時，代嫁師作為一個新型職業，崗位的職業發展也需要市場驗證。