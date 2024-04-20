我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

日票選最無法原諒婚外情女藝人 廣末涼子、福原愛上榜

中央社╱東京20日電
廣末涼子。(取材自Instagram)
廣末涼子。(取材自Instagram)

日本女星廣末涼子去年6月出軌主廚鳥羽周作而淡出演藝圈，時隔近11個月在東京都出席活動，重新出現在大眾面前；然而廣末獲得一片噓聲，還在週刊最新調查的「無法原諒的婚外情女藝人」排行榜上「榮獲第一」。

廣末涼子日前穿著白色上衣與牛仔褲亮相，臉上掛著燦爛笑容，談論育兒和時尚話題。她說，「到了這個年紀，我第一次開始思考要給下一代怎樣的成長環境。我想要讓日本變得更好、讓這個世界變得更好，開始思考要如何讓地球變成更安全、更友善的地方。」

對於廣末重新回到螢光幕前，有網友驚嘆於她毫無改變的美貌，但也有人嚴厲批評「破壞別人家庭的渣女，沒資格談養育孩子」，看來她與鳥羽雙雙背叛家庭的「W不倫」並未被大眾淡忘。

廣末涼子和鳥羽周作的婚外情在去年成為日本新聞頭條，當時報導甚至披露兩人的肉麻情書。廣末後來不僅寫親筆信致歉，還遭公司冷凍，兩人各自離婚。廣末在今年2月脫離經紀公司獨立，並開設個人Instagram帳號，不過僅有7.5萬人追蹤，是過去16萬名追蹤者的一半。

日本FLASH週刊近日對500名女性進行調查，對於曾以婚外情報導登上媒體版面的女性公眾人物，究竟誰會令人覺得「再也無法支持她」，以及為何不願意原諒她們的出軌事件。

調查結果發現，廣末涼子以128票登上第一，第二名是出軌演員東出昌大的唐田英里佳，獲得110票。第三則是103票、剛與江宏傑達成官司和解的福原愛

對於廣末涼子，受訪者認為，「事情鬧得那麼大，她怎麼可以不到1年就重新回到舞台上，也太沒神經了吧」、「我看了那場記者會，聽到她提到孩子話題，感覺很討厭」、「雖然她想要洗清太過自由奔放的形象，但對她又傳出外遇，大眾只覺得『又來了』，孩子真的太可憐了。」

唐田英里佳和東出昌大2020年被爆出有3年的不倫戀，東出後來與演員妻子杏離婚，杏帶著孩子遠渡法國，淡出日本演藝圈，東山也被封為「世紀渣男」。東出最近又因為和3名女星在深山同居，再次登上媒體版面。

受訪者認為，唐田英里佳明知道對方有家庭、小孩，還與對方搞外遇，甚至在社群媒體上傳東出昌大的照片，不值得原諒。「上傳那些女友視角的照片，太惡劣了」、「她很明顯在挑釁正宮，而且是惡意的，真的很令人不舒服」、「態度太招搖了。」

至於和江宏傑有跨國官司的福原愛，受訪者無法原諒她的部分則是「擅自把家人帶走，還把自己裝成悲劇的主角，真討厭，我連她的臉都不想看到」、「她從小打桌球，拼命的樣子給人很強的印象，因此比其他人更討厭」、「她的思考方式太自我中心了，過去在打桌球時拼命的樣子一下子幻滅。」

福原愛。(中央社)
福原愛。(中央社)

日本 福原愛 江宏傑

上一則

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

下一則

製作亞裔與白人配對照片失敗 Meta AI遭疑「種族偏見」

延伸閱讀

日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息

日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息
日本北九州市火警 延燒6建物…附近商家無奈：又來了

日本北九州市火警 延燒6建物…附近商家無奈：又來了
花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區

花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區
個性穩、不挑食 台北動物園小貓熊「可頌」赴日相親

個性穩、不挑食 台北動物園小貓熊「可頌」赴日相親

熱門新聞

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難