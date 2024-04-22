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有難同當？狗狗當街挨罵 男童衝出「跪下一起」

世界新聞網／輯
狗狗挨罵，男童下跪認錯。（取材自微博）
狗狗挨罵，男童下跪認錯。（取材自微博）

中國近來瘋傳一段有趣的影片，一名狗主人責罵犯錯小狗，一旁小男童竟然直接走到狗狗一旁並跪下認錯，一起挨罵，惹得全網笑翻天。

一名網友在微博上貼出一則影片，影片中有一對男女正在斥責犯錯的小狗，小狗也知錯的坐著挨罵，這時另一名身穿黃色上衣、灰色長褲的小男童走到狗狗一旁，疑似誤以為男子是在責罵自己，或是想替狗狗求情，男童竟突然跪下認錯，搞笑行徑讓這對男女罵不下去，直接笑出聲來。

發文網友表示，「主人斥責犯了錯的小狗，小孩哥從路邊走過得知情況直接跪下求情。狗：這是我親大哥」。

其他人則留言「狗子：好兄弟，下次屎你吃尖尖」、「小孩哥仗義！狗弟以後就跟定你了」、「狗子：這是個能扛事兒的兄弟，你這個朋友本汪交定了」、「我兄弟，別罵了」、「小孩哥：大哥…給我個面子」、「狗好，小孩哥好」、「這一跪，汪：感動哭，從此跟你混了大哥！」。

還有人留言「狗：你是我哥，我親哥，我唯一的哥」、「狗狗虛心接受批評，狗好；小孩哥給狗狗求情，孩好」、「好仗義的兄弟」、「狗：以後你就是我大哥，我就是你二弟」、「嗯···這人訓狗怎麼跟爹訓我一樣，錯沒錯先跪再說，沒毛病」。

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