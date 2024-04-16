她得了什麼怪病？張榕容爆嚴重過敏 1年10次腸胃炎竟還發福

張榕容加入凱渥分享近況。記者李政龍/攝影

張榕容日前過37歲生日時同步宣布加入新東家凱渥集團，來到新環境，她提及去年因嚴重過敏，不僅得了10次腸胃炎，還因打了許多類固醇，整個人胖了4、5公斤，臉也腫成豬頭，於是她決定好好休養半年，如今身體狀況好轉，說起加入新東家的契機，她坦言：「怕自己太懶散，決定和新公司合作，覺得還是要有人逼著我工作。」，表示目前距離理想體重49公斤，還差3公斤，最近她也努力踩腳踏車盼達到目標。

說起生日禮物，張榕容笑言收到老公紀佳松送的精品手表，她直言夫妻倆結婚11年，但第1年就像老夫老妻般的相處模式，她經常忘了幫老公過生日，老公也不太會甜言蜜語，2人的個性、興趣也不同，她愛看日韓作品，老公偏好西洋影集，她笑說：「所以他喜歡我的臉，我喜歡他的臉，很日風。」，形容夫妻倆感情是「正負相吸」，平常各忙工作，但回家就是甜蜜期。

提到之前拍攝的作品「貓妖奇譚」，張榕容詮釋「貓妖」需吸取男人精氣，因此片中少不了激情戲，她表示向來不太會跟老公一起看自己的作品，「不想面對吧，有時候我自己都是上映好一陣子才看。」，被問到結婚至今，夫妻是否一起成長？她表示老公大自己8歲，「不管怎麼同步成長，他的年紀都比我大，所以我可以一直是一個小妹妹的狀態。」

張榕容25歲當媽，如今女兒10歲，提到近期偷拍影片引人憂心，她正色道：「我告訴女兒千萬不能傳影片、拍自己的東西給別人，萬一不小心被駭客 怎麼辦？不管幾歲，都要懂得保護自己。」，她表示自己是自由奔放的媽媽，但該教的還是要教，像女兒的Line就會連結到她的，而老公則會看管女兒的IG，父母二人一人管一樣，「如果她一直在看手機，我們就會注意了，在大是大非的尺度下，要知道自己去拒絕誘惑，我們只能在旁邊幫忙而已。」