賀軍翔一夕白頭撞臉侯友宜 台上萬網友哭笑：回不去了

賀軍翔(左)演出「不夠善良的我們」，意外撞臉侯友宜。(取材自Threads)

由賀軍翔、林依晨、許瑋甯 、柯震東主演台劇 「不夠善良的我們」，播出後反應熱烈，其中賀軍翔飾演的人夫角色，夾在2大金鐘視后之間，內斂演技令人驚豔，甚至有網友發文：「對不起賀軍翔，我錯怪你的演技了！」，還有不少網友發現他的白髮平頭造型，竟意外撞臉新北市長侯友宜 ，讓上萬名網友哭笑不得，狂喊「完蛋，回不去了」。

賀軍翔為演出劇中「何瑞之」，獻出生平第一次平頭造型，更經歷8小時漂染後，為戲一夕白頭，他曾敬業表示，因為符合劇本人設形象，他心甘情願「被設計」，導演徐譽庭第一次與賀軍翔見面時，也坦白告知「這不是偶像劇、你在裡面不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦」，希望他揮別過去偶像劇的高富帥形象，要演出中年男子遭遇生活考驗的滄桑感，結果拍攝過程中，果真有工作人員誤認他是路人，還有副導演清場時，還喚他「那位先生」，他只能尷尬回「我是賀軍翔」。