賀軍翔一夕白頭撞臉侯友宜 台上萬網友哭笑：回不去了
由賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東主演台劇「不夠善良的我們」，播出後反應熱烈，其中賀軍翔飾演的人夫角色，夾在2大金鐘視后之間，內斂演技令人驚豔，甚至有網友發文：「對不起賀軍翔，我錯怪你的演技了！」，還有不少網友發現他的白髮平頭造型，竟意外撞臉新北市長侯友宜，讓上萬名網友哭笑不得，狂喊「完蛋，回不去了」。
賀軍翔為演出劇中「何瑞之」，獻出生平第一次平頭造型，更經歷8小時漂染後，為戲一夕白頭，他曾敬業表示，因為符合劇本人設形象，他心甘情願「被設計」，導演徐譽庭第一次與賀軍翔見面時，也坦白告知「這不是偶像劇、你在裡面不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦」，希望他揮別過去偶像劇的高富帥形象，要演出中年男子遭遇生活考驗的滄桑感，結果拍攝過程中，果真有工作人員誤認他是路人，還有副導演清場時，還喚他「那位先生」，他只能尷尬回「我是賀軍翔」。
賀軍翔平頭造型加內斂演技獲好評，網友討論熱烈，一名網友在Threads說：「為什麼明明是賀軍翔，我卻一直看到侯友宜？」，獲得上萬網友按讚認同，有網友頗有共鳴：「可惡，原本一直說服自己不像，結果還真的也有人覺得很像」、「被你這麼一說真的很像，好感破滅ing」、「我要瘋掉，不可能回不去了吧」，該則貼文意外竄紅。
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