「帝國浩劫：美國內戰」擠下「哥吉拉與金剛」 稱霸北美周末票房

「帝國浩劫：美國內戰」奪下北美票房冠軍。（取材自IMDb）

動作片「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月14日發佈的電影市場數據，27部影片北美周末票房（4月12日至14日）報收約7332萬美元。以「帝國浩劫：美國內戰」領銜，「野馬奇蹟」（暫譯，The Long Game）等多個「新面孔」衝入最新一期北美周末票房十強。

「帝國浩劫：美國內戰」自12日上映以來蟬聯北美單日票房冠軍，並以約2571萬美元首映周末成績稱雄北美周末票房排行榜。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分77、爛番茄新鮮度83%（247評），CinemaScore打分為B－。

同日上映的「野馬奇蹟」以約139萬美元首映周末票房登上本期榜單第8位。這部歷史劇情片在主要電影網站的開畫反響為IMDb評分7.3、MTC評分65、爛番茄新鮮度78%（23評）。

在面世20周年之際，「史瑞克2」（Shrek2）12日重返大銀幕。這部動畫當年創下北美逾4.43億美元、全球近9.31億美元的票房成績，此番重映仍頗具票房號召力，以約135萬美元周末票房登上本期榜單第9位。

受「新面孔」衝擊和放映影院減少雙重影響，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）周末票房環比下降50.5%，以約1545萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.58億美元；總票房接近4.37億美元，料將很快超越三年前的第一部。

「哥吉拉與金剛：新帝國」北美票房第二名。(圖／華納兄弟提供)

奇幻冒險喜劇片「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters：Frozen Empire）以約580萬美元周末票房蟬聯季軍。自3月22日上映至今，該片北美票房約9697萬美元、總票房約1.6億美元。

「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）以約550萬美元周末票房從上期榜單第5名回升至本輪排名第4位。這部動畫北美票房現約1.74億美元，僅次於2008年推出的第一部；總票房約4.53億美元，在「功夫熊貓」系列中仍處末位。

科幻動作片「沙丘2」（Dune：Part Two）則以約432萬美元周末票房從上期榜單第6名回升至本輪排名第5位，目前北美票房約2.72億美元、總票房約6.84億美元。