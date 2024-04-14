我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7獄警遇襲 犯人太多 金山監獄緊急封鎖 求援國民警衛隊

紐約皇后區五名男嫌圍攻六旬翁 搶走手機和20元現金

「帝國浩劫：美國內戰」擠下「哥吉拉與金剛」 稱霸北美周末票房

中新社／洛杉磯14日電
「帝國浩劫：美國內戰」奪下北美票房冠軍。（取材自IMDb）
「帝國浩劫：美國內戰」奪下北美票房冠軍。（取材自IMDb）

動作片「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月14日發佈的電影市場數據，27部影片北美周末票房（4月12日至14日）報收約7332萬美元。以「帝國浩劫：美國內戰」領銜，「野馬奇蹟」（暫譯，The Long Game）等多個「新面孔」衝入最新一期北美周末票房十強。

「帝國浩劫：美國內戰」自12日上映以來蟬聯北美單日票房冠軍，並以約2571萬美元首映周末成績稱雄北美周末票房排行榜。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分77、爛番茄新鮮度83%（247評），CinemaScore打分為B－。

同日上映的「野馬奇蹟」以約139萬美元首映周末票房登上本期榜單第8位。這部歷史劇情片在主要電影網站的開畫反響為IMDb評分7.3、MTC評分65、爛番茄新鮮度78%（23評）。

在面世20周年之際，「史瑞克2」（Shrek2）12日重返大銀幕。這部動畫當年創下北美逾4.43億美元、全球近9.31億美元的票房成績，此番重映仍頗具票房號召力，以約135萬美元周末票房登上本期榜單第9位。 

受「新面孔」衝擊和放映影院減少雙重影響，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）周末票房環比下降50.5%，以約1545萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.58億美元；總票房接近4.37億美元，料將很快超越三年前的第一部。

「哥吉拉與金剛：新帝國」北美票房第二名。(圖／華納兄弟提供)
「哥吉拉與金剛：新帝國」北美票房第二名。(圖／華納兄弟提供)

奇幻冒險喜劇片「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters：Frozen Empire）以約580萬美元周末票房蟬聯季軍。自3月22日上映至今，該片北美票房約9697萬美元、總票房約1.6億美元。 

「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）以約550萬美元周末票房從上期榜單第5名回升至本輪排名第4位。這部動畫北美票房現約1.74億美元，僅次於2008年推出的第一部；總票房約4.53億美元，在「功夫熊貓」系列中仍處末位。

科幻動作片「沙丘2」（Dune：Part Two）則以約432萬美元周末票房從上期榜單第6名回升至本輪排名第5位，目前北美票房約2.72億美元、總票房約6.84億美元。

上一則

養生／常用這3種好油 吃美食不怕胖

下一則

蘋果放寬使用原廠二手零件規定 但僅限這一款機型

延伸閱讀

暗酸趙麗穎? 馬麗奪影后得獎感言這樣說

暗酸趙麗穎? 馬麗奪影后得獎感言這樣說
世界華裔小姐大賽2024海外暨北美賽區海選開跑

世界華裔小姐大賽2024海外暨北美賽區海選開跑
影／全球瘋北美日食 墨西哥新聞台誤播「生殖器日食」影片

影／全球瘋北美日食 墨西哥新聞台誤播「生殖器日食」影片
「劣跡藝人」翻身 小勞勃道尼成功案例 威爾史密斯等新片票房

「劣跡藝人」翻身 小勞勃道尼成功案例 威爾史密斯等新片票房

熱門新聞

獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
三大生肖財運看俏，圖為財運示意圖。（路透）

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

2024-04-08 04:15
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
四星座個性善良，但被欺負時也會挺身而出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏

2024-04-12 22:00
美式賣場好市多的退貨機制很慷慨，例如有民眾對食物不滿意，將食物吃到一半，也能向好市多要求全額退費。（路透）

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

2024-04-13 18:18
不同血型的人，在戀愛中有不同的「暴走行為」。（圖取材自unsplash.com＠Carly Rae Hobbins）。

四血型談戀愛常見暴走行為 A型陷負面思考、O型先追再說

2024-04-12 07:50

超人氣

更多 >