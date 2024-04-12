毛小孩長年關鐵籠被救出 暌違14年「沐浴陽光」開心笑了

一位名為Bruno的狗狗被關在鐵籠14年，最近總算被救出看到太陽。(取自PAWSsion Project臉書)

狗是人類最好的朋友，然而也正因如此，如有虐狗事件發生時，格外讓人感到心痛，不解為何要做出這麼殘忍的事情。一位菲律賓內格羅斯島的女性Malou Perez，在2018年10月成立了專門救助受虐狗的團體「PAWSsion Project」，多年來幫助約2500隻狗狗脫困。近來他們也分享了其中一件感人案例。

根據日本 媒體「grape」報導，PAWSsion Project最近在官方臉書 分享一段短片。有一隻叫做Bruno的狗狗，原先被某位飼主當作禮物，贈送給另外一個人。但由於對方本來就沒有打算養狗，因此Bruno一直被關在陰暗狹小的籠子裡飼養，未受到妥善的照顧，且這一關就是14年。

當PAWSsion Project救出Bruno時，沒有被愛心對待過的Bruno，態度上顯得非常警戒。不過他似乎漸漸地能感受到這次的人類不一樣，最後安詳地睡著。後來，Malou帶著Bruno在白天到戶外走走，暌違14年再度沐浴在陽光下，雖然讓Bruno一開始有些不知所措，但隨即綻放了笑容，開始可以跟其他狗狗交流了。

網友紛紛直呼「看著牠顫抖地看到外面的世界讓人落淚」、「簡直像是被判了14年徒刑一樣」、「Bruno終於感受到了愛」、「動物不該是禮物，收養了他們就是家人，意味著得負起責任」、「謝謝你們救了Bruno」、「感謝PAWSsion Project為毛小孩所做的一切」。