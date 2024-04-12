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四血型談戀愛常見暴走行為 A型陷負面思考、O型先追再說

世界新聞網／輯
不同血型的人，在戀愛中有不同的「暴走行為」。（圖取材自unsplash.com＠Carly Rae Hobbins）。
不同血型的人，在戀愛中有不同的「暴走行為」。（圖取材自unsplash.com＠Carly Rae Hobbins）。

不同血型的人，個性或許也不盡相同。特別是在戀愛的時候，更可能會被感情沖昏頭，而有一些超乎常理的舉動。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，在戀愛中容易有什麼「暴走」般的行為。

A型：負面妄想大爆發

性格慎重的A型，同時也有著相當強烈的警戒心。即使在戀愛之中，他沒也不會掉以輕心，加上他們思考太極端，使得一旦情緒上來了，就會一面倒地往負面方向思考。最終落入「不可能會好轉的」的沮喪情緒中，失去自信而自取滅亡。

B型：才剛約會就想像完整個戀愛過程

想像力豐富的B型，在有了喜歡對象之後，就會開始各式各樣的幻想。從第一次約會，到了交往以及更之後會發生什麼，都在腦海裡完整上演一輪跑馬燈。結果才剛開始約會，言行舉止就已經像是交往多時般，讓對方感到驚嚇。

O型：總之先積極進攻

熱情且具有行動力的O型，在有喜歡的對象時，就會積極展開進攻。就算只是覺得好像還可以的對象，也會先釋出好意。他們屬於先拚攻略成功後，再考慮其他事情的類型。因此也可能在交往時，突然感到「好像也沒那麼喜歡」而果斷選擇分手。

AB型：一不小心腳踏兩條船

優柔寡斷的AB型，就算已經有了喜歡的對象，但又被第三者追求時，容易覺得好像也不錯，難以嚴正拒絕。等到一回過神，才發現自己腳踏不只兩條船，更可能同時和三個、四個對象一起交往。也容易遇上明明不是自己喜歡的類型，卻因為對方盛情難卻，最後點頭答應了。

日本

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