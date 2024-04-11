水原驚天竊案5大驚爆點 大谷被跟蹤、他拿媽媽發誓

水原一平(右)盜取大谷翔平帳戶償還賭債，以銀行詐欺罪名起訴。(路透)

前翻譯水原一平盜取大谷翔平 帳戶償還賭債事件，今天正式以銀行詐欺罪名起訴，全案經由美國聯邦地方法院的起訴書揭露更多細節，美國雅虎 點出5大驚訝點，包括水原一平曾假裝是大谷本人與銀行電話聯絡，組頭曾跟蹤大谷，以此要脅水原一平，形容此事件根本是「棒球史上最離奇的編年史章節」。

美國雅虎點出的第一個驚訝點是水原竊取的金額根本不是450萬美元，而是遠遠超過這個數字的1600萬美元，且這還不是他因運動投注所賠掉的金額；據起訴書指出，水原在2021年12月到2024年1月之間共下注超過1萬9千次、平均每天約25注，賭金從10美元到16萬美元不等，他總計贏得超過1.4億美元、輸掉超過1.8億美元，一來一往賠掉約4068萬美元。

水原賭博成癮，與組頭的對話中多次要求幫他提高下注上限，甚至拿媽媽發誓，「我以我媽媽發誓，在我回到美國還清債務之前，這會是我最後一次要求（提高上限）。」往來訊息中多次強調「這是最後一次」、「這次是真的最後一次了」。

第二個驚訝點是水原佯裝自己是大谷與銀行對話，這一點解釋了事發以來外界對於大谷最多的疑問：被竊走這麼大筆金錢，為何本人渾然不知？

起訴書中提到，大谷2018年剛到美國時，在水原的協助下到亞利桑納的銀行開戶，當時水原作為財務關係人，隨後帳戶聯絡資訊被更改為水原的手機號碼和一個匿名電子郵件帳戶，紀錄顯示操作轉帳的裝置IP與水原有關，甚至被指控他假裝是大谷本人與行員對話。

第三個驚訝點是水原在今年1月到3月之間，使用大谷的帳戶在eBay和Whatnot平台上購買約1000張球員卡，總值約32.5萬美元，其中也包括大谷的球員卡，調查認為他是打算轉賣。

第四個驚訝點是在債務越來越大的情況下，水原開始躲避，而組頭為了討債開始將注意力放到大谷身上，水原曾在2023年11月收到簡訊，寫著「嗨！一平，現在是周五下午兩點，我不知道為什麼你不接我的電話，但我現在在新港灘（Newport Beach），我看到大谷正在遛狗，我打算上前問他怎麼跟你聯絡，馬上回電給我。」水原在今年1月也收到簡訊，警告他事情馬上就要失控，要他在今天以前回應，而水原表示自己人正在日本，預計會在1月中回美國，現在手頭有點緊，還需要一點時間才能還錢。

第五個驚訝點則是水原是大谷團隊中唯一會說日文的人，大谷的經紀人巴列羅（Nez Balelo）唯一的溝通管道只有水原，巴列羅找來的一位會計師曾因想釐清投資 與稅務而要求大谷該帳戶的資訊，但水原以大谷希望該帳戶保持隱私，拒絕提供相關資訊。

報導中同場加映在東窗事發後，水原遭到道奇開除，組頭還曾留言給水原：「你不可能偷大谷的錢吧！我知道你只是幫忙掩護，我完全理解。」水原則是回應：「技術上來說，我是偷了他的錢沒錯。」