加拿大58歲女子「棒式撐4小時30分」 打破金氏世界紀錄

加拿大58歲女子唐娜珍．王爾德（Donna Jean Wilde）日前連續做棒式動作長達4小時30分，打破金氏世界紀錄。取自臉書

棒式運動以雙臂和腳尖貼地，將身體撐起，是徒手肌力訓練相當基礎且有效的動作，但也非常累人。然而，加拿大 58歲女子唐娜珍．王爾德（Donna Jean Wilde）日前持續做棒式動作長達4小時30分，打破金氏世界紀錄。

紐約郵報報導，曾是小學副校長的唐娜珍，12年前開始練習棒式，當時她的手腕骨折、手打著石膏，因此無法跑步或舉重，於是選擇了相對靜態的棒式動作。

她表示，「當我意識到我可以一邊做棒式，一邊閱讀和做其他事時，我便徹底愛上了這個運動。」

唐娜珍說，她通常每天都會做棒式3個小時，攻讀碩士學位期間也會一邊做棒式一邊學習。為了挑戰世界紀錄，她甚至將訓練時間拉長到一天6小時，但拆成兩次。

唐娜珍分享道，前2小時時間過得很快，後半段更具挑戰性，要保持專注並保持狀態。她說，最後30分鐘時要努力呼吸並保持冷靜，最終成功打破2019年創下的4小時19分鐘紀錄。

與她結縭40年的丈夫表示，唐娜珍患有手部和手臂的慢性疼痛，但這並未阻止她將獎項帶回家，並大讚妻子「擁有世界上獨一無二的能力」。

唐娜珍的兒子則說，在他心中，母親一直都是運動員，「在我的成長過程中，當我們醒來時，我媽已經跑了4英里，而且這些年來她的成績一直在進步，她一直非常活躍和健康。」

去年5月，來自捷克的薩列克（Joska Salek）以9小時38分多的時間，刷新男子棒式世界紀錄。