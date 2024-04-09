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日食派對狂歡 美300對新人奇景下辦婚禮 加309人扮太陽

中央社／尼加拉瀑布8日電
加拿大尼加拉瀑布前，有309人一同打破在觀光船上擺出太陽姿勢的金氏世界紀錄。(路透)
加拿大尼加拉瀑布前，有309人一同打破在觀光船上擺出太陽姿勢的金氏世界紀錄。(路透)

日全食奇觀8日在北美洲掀起民眾仰頭看奇景的狂熱，國際太空站（ISS）太空人則是看到大不同的景象：巨大月球陰影投射在地球表面上。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）聲明，國際太空站「飛入月球陰影」時，NASA太空工程師杜米尼克（Matthew Dominick）和厄普斯（Jeanette Epps）在「一個忙著轉移貨物、保養太空衣和進行微重力研究的工作天」之後，有機會捕捉到這難得的景象。

NASA聲明指出，太空人是在加拿大東南部上空約418公里的位置，拍攝到月球陰影投射在地表上的這一幕。

中央社引述法新社報導，月球陰影最先導致墨西哥太平洋沿岸陷入一片漆黑之中，接著以超音速橫越美國，最後來到加拿大大西洋沿岸，從北美洲西側登陸、東側入海前後不到一個半小時。

日全食路徑上有大批民眾舉行慶典和派對，阿肯色州拉塞爾維爾（Russellville）甚至辦了一場集體婚禮，據報有300多對佳偶在邦妮泰勒（Bonnie Tyler）名曲「心之全蝕」（A Total Eclipse of the Heart）中互許終身。

拜登總統8日也不忘趁這個機會拿前總統川普開玩笑，在社群網站上傳一段他在白宮戴上防護眼鏡看這個天文奇觀的短影片，字幕寫著：「大家欣賞日食，但安全第一，別耍笨。」這句話是暗酸川普於上一次2017年日食時，沒有戴防護眼鏡就裸眼直視太陽的舉動。

路透報導，在加拿大安大略省（Ontario）尼加拉瀑布（Niagara Falls），有309人打扮成太陽，當中有人是從新加坡和英國倫敦遠道而來，參與創下單一地點最多人穿上太陽裝扮的紀錄，改寫2020年287人在中國締造的成績。

這次是自2017年以來第一個覆蓋北美大片地區的日全食，下一次要再在美國本土見這個奇景要等到2044年。

端看觀測所在位置，這次日全食持續時間最長達4分28秒，超越2017年的2分42秒。根據NASA說法，日全食持續時間可從最短10秒到最長約7分半鐘不等。

而這次從月球開始遮住太陽到日全食的時間大約80分鐘，然後再花80分鐘日食才會結束。

太空人 日全食 NASA

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