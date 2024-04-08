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全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

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全美最熱就業市場前十名 較負擔得起的科技和金融前哨城市表現佳

編譯季晶晶／綜合外電
猶他州鹽湖城（圖）以及佛羅里達州的傑克遜維爾、奧蘭多和坦帕等三個城市，是2023年全美最熱的四大就業市場。(路透 )
猶他州鹽湖城（圖）以及佛羅里達州的傑克遜維爾、奧蘭多和坦帕等三個城市，是2023年全美最熱的四大就業市場。(路透 )

2023年，美國科技、製造和金融領域頻傳裁員，但猶他州鹽湖城，以及佛羅里達州的傑克遜維爾、奧蘭多和坦帕等三個城市，逆勢成為全美最熱的前四大就業市場，生活費用的可負擔性扮演重要推手。 

華爾街日報與穆迪分析（Moody's Analytics）聯手評估380個美國都會區，依五個因素決定排名：失業率、勞動參與率、就業水準變化、勞動力規模和工資。擠進前十名的還有第五名的奧克拉荷馬、第六名的邁阿密、同列第七名的德州奧斯汀和田納西州納許維爾、第九名的西雅圖和第十名德州達拉斯。

名單顯示，表現名列前茅的是生活花費可負擔得起、傳統科技和金融重鎮的替代城市。鹽湖城自疫情爆發以來一直有來自舊金山灣區和洛杉磯的白領工人移居而來，這些人負擔不起加州城市的房價，但在這裡能買得起房。

根據擁有人力招募公司Spherion Staffing Service的Ron Zarbock，鹽湖城雖然也受到高利率和裁員的影響，但鑑於此地多樣化的經濟，丟了飯碗的科技業勞工很容易在金融或製造業公司再找到工作。

招聘機構PrincePerelson & Associates創辦人兼執行長Perelson說，友好的商業法律和稅務優惠措施也吸引到生命科學、製造和供應鏈物流等行業來到鹽湖城，成為這裡高速成長的行業。  

除了傑克遜維爾繼的排名比前年第三又再進步一些，去年前十名城市有四個在佛州，使這個陽光之州在全美表現最佳。該州對遠距工作者很有吸引力，他們喜歡此地的可負擔性，以及州政府不收所得稅。銀行、抵押貸款商和房地產公司去年都在佛州大肆招兵買馬。

佛州 德州 就業

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