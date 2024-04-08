我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

日全食縮時攝影 體驗太陽消失「天暗瞬間」

有諷刺象徵？南韓國會選舉 大葱成為違禁品

編譯中心／綜合8日電
南韓10日舉行第22屆國會選舉，將禁止選民將青蔥帶入投票站，稱此舉可能會影響選民投票圖為首爾市場販售的青蔥。（路透）
南韓10日舉行第22屆國會選舉，將禁止選民將青蔥帶入投票站，稱此舉可能會影響選民投票圖為首爾市場販售的青蔥。（路透）

南韓第22屆國會選舉將於10日舉行，中央選舉委員會5日宣布，禁止選民將大蔥帶入投票站，稱此舉可能會影響選民投票、干擾投票過程。自南韓總統尹錫悅在3月視察超市期間對蔥價發表不當評論以來，大蔥已成為在野黨用於嘲笑尹錫悅以及執政黨未能解決通貨膨脹、政府無力抑制農產品價格飆升的政治武器。

綜合媒體報導，3月18日，尹錫悅前往首爾一間超市視察，宣傳政府抑制食品價格上漲的成效。其間，他指著一包標價為875韓元（約0.64美元）的大蔥，說「這個價格似乎很合理」。此言論引爆了南韓輿論，因為875韓元的定價是因政府補貼而設的臨時折扣價，一般南韓市場上同樣的大蔥要價高達3000至4000韓元（約2.95美元），達到近年高點。民眾因尹錫悅的這番言論怒火中燒，在野黨也狠批總統對普通公民的生計一無所知。

南韓近期通貨膨脹嚴重，食品價格飆升。3月農產品價格比去年同月上漲20%以上，蘋果價格上漲近90%，創下1980年以來最大年漲幅。尹錫悅3月下令，採取「非常措施」控制「購物籃通膨」，但許多民眾對政府的補貼能否持續仍持懷疑態度。

中央選舉委員會的這一規定引發南韓朝野就哪些物品可以帶入投票場所的激烈爭吵。主要在野黨共同民主黨黨魁李在明在社交媒體上稱，對「大蔥被認為是一種政治表達」這一說法表示「震驚」。李在明6日在訪問京畿道龍仁市時表示，尹錫悅政府試圖在投票站內禁止大蔥的行為，就如同其「捂住批評者的嘴」一樣。

李在明嘲諷：「選舉場所不該出現的應該是迪奧（Dior）手袋」，暗指去年11月爆出的南韓第一夫人金建希收受外部人士送出的一件價值約300萬韓元（約2216美元）的迪奧手袋醜聞；祖國革新黨黨魁曹國則在社交媒體上寫道：「害怕『毀滅』的力量將遭受『毀滅』」。

面對各在野黨的嘲諷，執政黨國民力量黨臨時黨首韓東勳6日回擊稱，「如果這樣的話，那麼選民可以攜帶日本洗髮水、偽造的表彰證書、法人銀行卡、女演員照片進入投票場所嗎？」這些物品分別象徵著諸多在野黨人物存在的各種爭議，例如日本洗髮水暗指李在明疑派官員出差購買他喜歡的日本產洗髮水；而偽造的表彰證書暗指曹國在其孩子的入學考試上涉嫌腐敗。

南韓 投票 李在明

上一則

寶格麗再破世界紀錄 新表僅厚1.7毫米還拿天文台認證

下一則

她逛台灣好市多驚見「1幕」 網友齊罵：有夠沒品

延伸閱讀

南韓發射第2枚國產間諜衛星 強化對北韓的電子偵察

南韓發射第2枚國產間諜衛星 強化對北韓的電子偵察
南韓擬5月舉辦中日韓峰會 正展開協調

南韓擬5月舉辦中日韓峰會 正展開協調
南韓住院醫師代表見尹錫悅 嘆未來無望

南韓住院醫師代表見尹錫悅 嘆未來無望
土耳其35年首見 在野黨大勝地方選舉

土耳其35年首見 在野黨大勝地方選舉

熱門新聞

美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

2024-04-05 07:00
知名速食連鎖店「Subway」。示意圖，非新聞事件圖。（路透）

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

2024-04-05 08:20
黛娜老師在TikTok傳授簡單藏木馬的技巧，就可以抓到學生是否用AI寫作業。學生示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

加拿大師出題中藏「特洛伊木馬」 揪出AI作弊學生

2024-04-04 20:45
一名網友好奇「澱粉+澱粉最頂的組合是什麼」？早餐店示意圖／聯合報系資料照片

不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它

2024-04-06 01:35
顯微鏡下的草莓表皮有許多蟲蟲亂竄。

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

2024-04-04 03:25

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算