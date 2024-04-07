「哥吉拉」蟬聯北美票房冠軍 新片「怒火狂猴」奪第2名

「哥吉拉與金剛：新帝國」再度讓兩大怪獸聯手拯救地球。（圖／華納兄弟提供）

「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）繼續笑傲北美單日和周末票房排行榜。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月7日的電影市場數據，26部影片北美周末票房（4月5日至7日）報收約8583萬美元。

「哥吉拉與金剛：新帝國」自3月29日亮相以來，已連續十天穩居北美單日票房榜首；第二個上映周末儘管票房環比下降60.4%，仍以約3170萬美元在北美周末票房排名中再次奪冠。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.35億美元、總票房達3.61億美元，北美票房成績迅速超越三年前的第一部，全球票房趕超前作料祗待時日。

5日上映的「怒火狂猴」（Monkey Man）以約1010萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。目前主要電影網站對這部驚悚動作片的評價為IMDb評分7.4、MTC評分71、爛番茄新鮮度87%（197評），CinemaScore打分為B+。

伴隨放映影院開始減少，奇幻冒險喜劇片「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters：Frozen Empire）周末票房環比下跌42.2%，以約900萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。該片北美票房現約8886萬美元、總票房約1.38億美元。

「魔鬼剋星：冰天凍地」北美票房第三名。（取材自IMDb）

5日上映的另一部新片「天魔：惡之初」（The First Omen）以約836萬美元首映周末票房登上榜單第4位。目前主要電影網站對這部恐怖片的評價為IMDb評分7.0、MTC評分65、爛番茄新鮮度78%（121評），CinemaScore打分為C。

「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）以約785萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。這部動畫片北美票房現約1.66億美元、總票房約4.1億美元。上映一個月以來，其北美票房成績在功夫熊貓系列中升至第二位，僅次於2008年的第一部，但全球票房尚有較大差距。

科幻動作片「沙丘2」（Dune：Part Two）以約720萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第6位。該片北美票房現約2.65億美元、總票房約6.6億美元，均遠超前作。

「沙丘2」北美票房第6名。（圖／華納兄弟提供）

5日亮相的「與你同形」（暫譯，Someone Like You）以約300萬美元首映周末票房躋身榜單第7位。這部愛情片改編自美國暢銷書作家凱倫·金斯伯里的同名小說，開畫反響為IMDb評分6.8、爛番茄新鮮度40%（10評）。

此外，據該網站最新統計，中國導演賈玲執導並主演的喜劇劇情片「熱辣滾燙」（Yolo）自3月8日亮相後在北美收獲約191萬美元。