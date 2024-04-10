對著吹風機說「謝謝」？感謝三秒的奇蹟 睡前一動作讓你睡得香穩

示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

「今天過了，便再也回不去，竭盡一切地享受這一天吧。」這句話我從很久以前，就在網路社群不斷地推廣。

而想好好享受生活，最需要的就是「感謝」。如同前言所提到的，很多人都認為，所謂的感謝是受到他人恩惠時才需要感謝。

那當然很重要。但更重要的是，察覺自己所擁有的，並感謝當下所有的一切。

話是這樣說，但大部分的人應該不知道「該感謝什麼」「要感謝多少」。有這種疑問的人，可以試著「在感動之際，開口表達感謝」看看。

比方說，吃喜歡的東西，覺得「好好吃喔」的時候；看著孩子的臉龐，覺得「好可愛啊」的時侯；或跟愛慕對象碰面的時候等等，先從打動內心，讓你感動的瞬間感謝起吧。

感謝的時間，三秒左右就可以了。

努力地開口說聲「謝謝」或「感恩」吧。感謝的對象不僅限於「人」，意識到自己受到恩惠才是最重要的。

養成在感到「幸福」的瞬間表達感謝的習慣，是鍛鍊你「感謝力」的大好機會。

「神聖的○○」，為日常生活帶來幸福

做不擅長的事情時，我們都會感到很痛苦。

比方說，很多人應該都會覺得，洗完澡後吹頭髮「怎麼這麼麻煩」吧？過去我也常常覺得「吹頭髮怎麼這麼花時間啊」。

假設頭髮濕濕的狀態為A點，頭髮吹乾的狀態為B點，A點的相對價值低，所以我才會急著想要趕快抵達B點。但是「必須趕快前往B點」的想法，可以說注意力都集中在未來之上，沒有活在當下。

無論抵達B點的過程是痛苦的，還是充滿感謝的，不管選擇哪一個，抵達的終點「吹乾頭髮」都是一樣的。怎麼看待抵達終點前的五到十分鐘，一切掌控在自己手上。

所以我發現，既然如此，與其每次吹頭髮都心想「什麼時候頭髮才會乾」，不如抱持著感恩的心，享受吹頭髮的過程。

這個時候，「神聖的○○」這句話能發揮很大的功效。這句話是讓所有東西都變成感謝的魔法詞彙。

假如說對象是吹風機，把吹風機轉換成「神聖的吹風機」「神聖的熱風」，吹頭髮這件事情應該就會變得不太一樣。

「開關按下去，馬上就有熱風吹來，真是厲害。」

「一個按鈕，就可以切換冷風熱風，發明這個的人真是天才。」

這樣想，焦躁的情緒不知不覺就消失了。

在你常用的東西前面，加上「神聖」兩個字看看。

假如做家事時，稱呼物品為「神聖的吸塵器」「神聖的掃把」「神聖的菜刀」，過去做家事的煩躁感便會消失，產生感動和感謝。

同一件事情，抱著不同的心情（例如：焦躁的情緒，或是愉快的心情）去做，得到的成果會出現差異。

打掃房間時，一邊打掃一邊感謝著一切，絕對會比抱持著煩躁的情緒掃得更乾淨。

先找出你每次遇到都覺得「很麻煩」的事物。然後在那個事物前面加上「神聖」兩個字看看。

如此一來，你應該會發現那個事物的新面向，過去那種煩躁的情緒消失了。

沒有麻煩事的世界，活得多自在啊。在那樣的世界，你應該可以過得很幸福。

讓棉被成為感謝裝置 睡前想想「爸爸、媽媽和祖父母」

夜晚是情緒容易低落的時刻。

「明天真不想上班。」

「今天被說了難聽的話。」

像這樣情緒變低落時，容易睡不著，是壓力和睡眠債的成因。優質的睡眠，會提升日間的工作表現。

也因此，睡前的感謝儀式能帶來極佳的效果。

我在睡前會想像「爸爸、媽媽和祖父母」的臉，然後雙手合十說「謝謝」。

大家都說要「感謝祖先」，但有些人根本不知道祖先長什麼樣子，恐怕聯想不出來。

但大部分的人應該都知道，「爸爸、媽媽和祖父母」這六個人長什麼樣子。

在腦海一個一個去想像每個人的名字和臉，不但能增強感謝的能量，還會覺得自己受到「爸媽和祖父母」六個人的守護，而能安心地睡著。

假如你總覺得「自己睡相很差」，或是「晚上情緒容易變得低落」，就想像一下爸爸媽媽和祖父母的臉，然後雙手合十吧。

抱著感謝入睡，抱著感謝起床

感謝完爸爸、媽媽、祖父母六個人後，接著請回想一下家人和今天遇到的人，開口把感謝說出來看看。

這個時候，感謝的對象未必一定要是人。

感謝的對象可以是毛巾、付費停車場、書法教室、公司、罐裝咖啡、指甲剪等等，什麼都可以。由衷地感謝任何你想到的東西。

抱著感謝的心情入睡，起床時的情緒也會變得不一樣。

抱著負面的情緒入睡，起床後仍會受到睡前的情緒影響；而抱著感謝的心情入睡，光是起床睜開眼睛就足以令人感動。

抱著感謝的心情入睡，抱著感謝的心情起床。

不斷累積感謝的時間，是建立美好人生的第一步。

（本文出自《讓奇蹟發生的技術：每個感謝，都會回到你身上》，方智出版／武田雙雲 ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）