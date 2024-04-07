媽亂買平價衣物多到滿出來 追求零雜物頻卡關該怎麼辦？

示意圖。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

「家人的收納習慣不同，對雜物的容忍度超高，要怎麼讓他們動手整理？」

家人對雜物的容忍度超高，表示雜物對他們而言並不構成困擾。既然不構成困擾，意味著整理收納這件事情不夠重要，他們沒有需要特別給予關注。

更進一步分析，所謂「容忍度超高」或許只是你的觀點而已，他們根本沒在「容忍」。一是他們對屋況的期待沒有你高；二是他們對這種屋況習以為常；三是雜物尚未對他們造成實質上的損害，整理收納這件事情不具急迫性；四是他們說不定認為整理收納很困難、很吃力，如果與雜物共處可以避免失敗和勞累，那麼就這樣過下去似乎也無不可。

因此，你要麼讓他們同理你的困擾，拉高他們對屋況的標準；要麼主動整理，讓他們可以「坐享其成」。當然，你還可以製造外部驅力，例如宣稱你要帶交往的對象回家吃飯等等，讓他們產生改善屋況的短期目標，否則恐怕只能等到有人被雜物絆倒、被墜落的雜物砸傷，或是遇到失火、迫遷等狀況，事情才會有所轉機。總的來說，沒有動機就沒有行動，這是必須解決的首要之務。

我娘好愛買購物台和菜市場的廉價衣物，她認為那些東西CP值很高。我粗估她的褲子超過一百件，但她總是說她少一件，而且買了一堆褲子她還不是每天都穿那幾件。我該怎麼說服她別再亂買呢？

一個人之所以購物有各種不同的理由，有可能是為了暫時紓解壓力，有可能是企圖展示個人品味和社會地位，有可能是做為自我獎勵，也有可能是單純做為娛樂和消遣。很顯然，你的購物理由八成跟你娘不同，而且你們的需求層次和滿足點也不太一致。你在意的是舒適或美感，媽媽在意的卻是生存和安全──只要庫存量夠多，她就會感到安心和愉快。

買很多褲子是媽媽的課題，你不需要介入她的課題，媽媽也不需要讓別人干涉她的課題。媽媽買到自認為CP值很高的褲子時，可能會覺得自己是個消費高手，她的自我價值感會瞬間飆升。如果她在日常生活中的一切付出都被視為理所當然，沒有得到特別的誇讚，那麼買幾條便宜的褲子就能自我感覺良好，其實是非常划算的交易。

媽媽也可能沒有其他的娛樂管道。如果家庭成員平時各忙各的，她經常受到冷落，而她又無法排解獨處時的寂寞，那麼看購物台和大家一起下單搶購，或是去菜市場和商家討價還價、聊天互動，都能讓她感覺自己仍是群體中的一員，對她而言不是一件壞事。怕只怕長期依賴購物來調節情緒，有可能導致財務吃緊或影響生活品質等不良後果。而我猜想，這也是你受不了媽媽這種行為的主要原因。

如果你還是決定介入，請記得這是為你自己而做的。在內心深處，你是為了避免媽媽的不良後果令你擔心，甚至波及到你，才會期待能儘早控制她的行為。因此，不要打著你是為媽媽好的旗號試圖去矯治她，反而必須先尊重她的需求和價值觀，然後以開放的態度跟她聊聊她對買這麼多褲子的看法。你可以跟她分享你觀察到的事實──她每天都穿同樣的幾件──但是不要批評她的行為。你只要表達關懷就好。

接下來，你可以引導她談談一直買褲子有沒有帶來什麼困擾，例如預算超支或收納失靈等等。如果她順勢向你求助，你可以決定要不要幫，或是要幫到什麼程度。如果她不認為自己有任何困擾，也請你別再自尋煩惱。以下是你決定幫忙之後可以做的一些事情：

一、協助她清點已經擁有的褲子。了解現有的庫存，能讓她更理性地看待購物需求。

二、教她收納褲子的方式，讓她更容易找到她需要的褲子，降低重複購買的機會。

三、和她一起設定明確的購物預算，這有助於降低她亂買的頻率。

四、陪她找出能獲得自我價值感或排解寂寞的其他方法，以代替購物所帶來的快感。

五、和她聊聊穿搭，陪她一起購物，你不僅能提供意見，還能強化你們之間的互動。

請記得採用非暴力溝通的方式向媽媽開啟話題。尊重她的感受，表達你的關懷，同時避免對她造成過多的壓力。這麼一來，你們才有機會找到共同的解決方案。

我很想整理公公的東西，卻擔心整理完他又拿更多的東西回來堆。公公平日不在乎屋況，雖然過年前會花一整天打掃和整理，但時間有限只會打掃一小個區塊。和他同住已經影響到我的情緒了，連鼻子都長年過敏，怎麼辦呢？

人老了，就很難確信自己的價值，如果他一生都以生產力來評價自己的話。也因此，他拿一堆東西回家堆，可能是在宣告自己仍有獲取財物的能力，這在某種程度上能建立他的自信心。

公公不在乎屋況或是他的打掃不到位，已經是日積月累而形成的生活風格，假使他沒有改變的動機，你恐怕無法期待他會自己主動去做。這時，你只能思考你可以做些什麼來讓自己的情緒好一點，讓鼻子過敏的狀況減緩一點。與其指望他人改變，不如先改變自己。別把力量交給別人。

你能做的事情有哪些呢？如果你有錢又沒有其他顧慮的話，搬出去可以立刻讓問題消失。如果你搬不出去，也可以設法跟老公取得共識，然後一起跟公公溝通，詢問他：「如果遇到需要做出取捨的物品時，我保證會先拿給你過目，你只要點點頭或搖搖頭，房子就會變清爽、變整潔，你是否同意由我全權處理打掃事宜呢？」將他內心的阻力減到最低，協商自然比較容易成功。

請記得我在第四章提及的概念，公公對屋況的要求如果只有五十分，而你的要求是八十分，那麼你為了達到八十分屋況所做的付出，其實是為了自己而做的。因此，不需要去埋怨公公，就當做那是在做你自己想做的事情就行了。

如果你實在不想攬起打掃全家的任務，那也沒有任何問題。你不妨在家裡開闢一塊屬於你的整潔區域，讓自己可以在那兒休息放鬆，如此將有助於維持你的情緒健康。於此同時，你也可以買一台空氣清淨機回家款待你的鼻子。

（本文出自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版／Phyllis ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）