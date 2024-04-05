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很會動生意頭腦？曼哈頓業者推出「我是紐約地震倖存者」T恤

中央社／紐約5日綜合外電報導
腦筋動得快的商家，在地震之後立刻推出印有「我是紐約地震倖存者」的上衣，一件賣十元。（路透）
腦筋動得快的商家，在地震之後立刻推出印有「我是紐約地震倖存者」的上衣，一件賣十元。（路透）

包括紐約市在內的美國東北部5日早上發生地震，讓很少感受地震威力的當地居民驚嚇。美國地質調查所（USGS）初估地震規模4.8，是這個人口稠密地帶2011年以來最強地震。

美國地質調查所指出，地震發生於美東5日上午約10時23分，位置在紐約市西方約70公里的新澤西州懷特豪斯站（Whitehouse Station）這處鄉鎮。

華爾街日報指出，從緬因州到維吉尼亞州的居民都明顯感受到搖晃，不過並無傷亡或重大災情傳出。

美國東北部少見地震，因此讓不習慣的人受驚。這場地震震度相對較小且僅持續幾秒鐘，只耽誤一些飛機航班和火車。人們起初感到震驚和困惑，但隨後開始分享表情包和笑話，震動停止後，日常生活幾乎立即恢復。

新澤西州靠近震央的一間雜貨店，當時工作人員以為是一輛卡車撞進樓房；在8公里開外一些馬廄因地面晃動，有馬匹繞著馬場奔馳。

就在地震後幾個小時，曼哈頓的一家訂製T恤的商店就開始販售印有「我在2024年4月5日紐約市的地震倖存」的衣服。

按美國地質調查所說法，台灣4月3日規模7.2的花蓮地震，震度是美東這場的8000倍。

美國地質調查所地震學家厄爾（Paul Earle）說：「地震在這個地帶不常見，但也不至於意外。這個地震規模相對算比較小。」他說東岸因岩層更堅固，震波可傳播更遠，因此與西岸類似規模的地震相比，東岸感受到震度的州會更多、範圍更大。

腦筋動得快的商家，在地震之後立刻推出印有「我是紐約地震倖存者」的上衣，一件賣十元...
腦筋動得快的商家，在地震之後立刻推出印有「我是紐約地震倖存者」的上衣，一件賣十元。（路透）

地震 新澤西州 紐約市

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