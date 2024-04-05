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美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

新州地震規模4.8算「中等」 6.0以上才稱得上「強烈」地震

記者張聲肇／即時報導
紐約證交所的電視螢幕不斷出現地震的新聞快報。（路透）
紐約證交所的電視螢幕不斷出現地震的新聞快報。（路透）

新澤西州5日發生規模4.8地震，通常這等級的地震算是中等地震，造成的損害不大，但美國地質調查所(U.S. Geological Survey)說，地震是否嚴重，決定因素有很多。

首先，來看看如何測量地震。地質調查所說，測量地震的規模(magnitude)，或稱大小(size)；用地震儀來測量它所在位置底下的地層震動的情況。

每次地震會有一定的「規模」，而構成地震規模的因素包括距離、表層材料如土壤或建築結構，根據這些和其他因素，來「計算」地層搖動的「規模」大小。

表達規模大小的「單位」就是數字，通常是整數加小數點，最小是負數，最大到無限。例如，新澤西州5日的地震規模4.8，是中等地震，不是大地震；不過，也足夠讓民眾感到地面在動搖，如果離震央夠近，仍可能造成輕度損害。

規模6.0以上的地震就稱得上「強烈」地震了，地震範圍內的基礎建設一定會受到衝擊。密西根理工大學指出，規模6.0以上的地震，在人口密集地區，會造成很大的破壞與損害。

紐約州立博物館的地質學者維史崔登(Chuck Ver Straeten)指出 ，紐約地區發生地震並不令人意外，「從紐約市一直到新澤西州，歷史上曾發生很多地震，每年都有。但是規模大到4.8則較少見 ，難怪很多人都感覺到。通常，這個地區的地震規模沒這麼大，較不可能感覺到」。

維史崔登說，現在真正重要的問題是：這次地震是否為更大地震的前奏 ，「你永遠無法知道這是否為大地震的前奏，你只能看它發生。一旦斷層線移動，周圍地區壓力升高，也開始移動， 就產生連鎖效應」 。

但是他表示，5日地震後不大可能再發生更大地震 。在東北部，較常見的是主要地震發生之後跟著數個較小地震，而不是一連串愈來愈強烈的震動。

地震 新澤西州 紐約市

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