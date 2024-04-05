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吳彥祖斥年輕演員太注重外貌 直呼不理解抖音、小紅書「營銷」

記者黃保慧／即時報導
吳彥祖拍攝大陸雜誌接受訪問。圖／摘自微博
吳彥祖拍攝大陸雜誌接受訪問。圖／摘自微博

49歲男神吳彥祖已把事業重心放在好萊塢，日前他接受大陸雜誌專訪，談及演藝生涯及近況，也對現今演藝圈狀況表達看法，他表示不能理解年輕演員經營抖音小紅書來營銷自己，直說：「做網紅並不會讓你的演技精進的。」

吳彥祖入行27年，演過無數經典電影，是外貌和實力都兼具的演員，不過他表示，「外在不是演員值得驕傲的資本」。他是個不在意在鏡頭帥不帥的人，也不考慮外型與自己是否匹配，他喜歡挑戰大家想像不到的角色，讓自己不被限制住。

他也分享個人經驗給後輩，說道：「如果你是歌手，那麼你就盡可能地表達自我好了，歌手是需要有獨特個人風格的， 越是與眾不同越好。」但如果是演員他則認為，「要減少經營自己的外在多麼時髦，或者盡量不打造某個固定人設，演員是要躲在角色後面的才對。」他也直說：「我也不太理解為什麼很多年輕演員需要經營抖音帳號、小紅書帳號來行銷自己。難道當演員這個身分還不能夠滿足你嗎？角色才會為你帶來最大的話題量啊，做網紅並不會讓你的演技精進的。我知道，可能現在很多外界聲音會讓年輕藝人迷茫，會推著他們往前走，別人這樣做，你不這樣做總會覺得不太對勁。」

吳彥祖將在4月拍攝新電影，對於自己的下一步，他經常挑戰一些不一樣的角色　嘗試變化。過去幾年，他多出演比較嚴肅的電影題材 ，角色也都偏向暗黑風格；這次，他說：「我想透過新角色給自己一些全新的體驗。」

吳彥祖。圖／摘自微博
吳彥祖。圖／摘自微博

小紅書 抖音 好萊塢

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