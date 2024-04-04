醫學界警告：大便太細、血便可能是這種癌的徵兆

血便及大便太細瘦，都可能是前列腺癌的跡象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

大便其實學問不小。醫學界指出，糞便太過細瘦可能代表著便秘、大腸激躁症(IBS)、憩室炎等消化道問題，甚至可能是前列腺癌；另外，血便可能代表著痔瘡、克隆氏症(Crohn's disease)，也可能是前列腺癌。

近年美國青壯世代宛如流行病般被診斷出擁有前列腺癌，專家正試圖找出成因。「每日郵報」(Daily Mail)報導，人類糞便被歸類為七型。健康人的二型糞便肖似香腸，要不是很窄，就是表面滿是裂痕。

How many of you pull up the Bristol Stool Chart in your practice when asking patients about their bowel habits and movements?



🖐️ I do! I think the visual helps patients describe it more accurately#GITwitter #MedEd pic.twitter.com/h2kDSTFtXn — Sanya Goswami, MD (@SanyaGoswami4) 2023年2月21日

太細瘦的糞便看來像彩帶或鉛筆；它們最常是便秘的跡象，意味排便一周少於三次，或者難以排便。便秘的成因經常是生活方式，例如沒有足夠攝食纖維素、喝水不夠、沒能固定運動。

非營利機構「對抗大腸直腸癌」(Fight Colorectal Cancer)警告說，糞便大細瘦也代表著大腸激躁症這種慢性病，會導致小腹疼痛、腫大、下痢及便秘，或憩室炎、痔瘡甚至是癌症 。

這些跡象可能代表大腸憩室有病灶，也就是腸壁發展出囊狀物，開始發炎，導致腸道縮小。

其他大腸憩室疾病的跡象還有小腹的左下部位疼痛、大號習慣改變，另外飲食之後會惡化排便後就改善這些症候，還有施壓於胃部，疼痛會加劇。

「對抗大腸直腸癌」機構表示，糞便太細瘦也是腫瘤 阻住腸道的跡象。大多數時候，不經常出現的糞便太細不用擔憂。但你若經歷糞便像是彩帶，一周超過一次，就要就醫。

另一種值得警惕的糞便就是衛生紙上沾了血，或者糞便帶血。「對抗大腸直腸癌」機構警告說，直腸出血，不管血量多少，都不正常，必須搞清楚為何衛生紙上頭會有出血。

該機構警告說，血便是前列腺癌的常見徵兆，而前列腺癌在全世界都增加之中，尤其是年紀不到50歲的成年人。到了2030年，年輕人得前列腺癌的比率據估增加一倍，大腸直腸癌就會變成致死的頭號癌症。