放棄電動車計畫後 蘋果下一重大項目傳出是「家用機器人」

蘋果公司傳出研究家用機器人，可能成為「下個重大項目」之一。（歐新社）

根據知情人士透露，蘋果公司的團隊正在研究推進個人機器人技術，該領域可能成為該公司不斷變化的「下個重大項目」之一。

因項目未公開而要求匿名的知情人士表示，蘋果工程師在開發一種可以跟隨用戶在家中走動的行動機器人。蘋果還開發一種先進的桌上家用設備，利用機器人四處移動其螢幕。

儘管研發仍處於起步階段，尚不清楚最終是否會發布這些產品，但蘋果尋找新營收來源的壓力愈來愈大。該公司2月放棄了電動車 項目，而混合實境頭戴裝置預計要好幾年才能成為獲利的主力。

借助機器人技術，蘋果可以在消費者家用設備領域獲得更大立足點，並從AI 的進步當中獲利。目前還不清楚會採取什麼方法。知情人士透露，儘管機器人智慧螢幕比行動機器人發展更快，但多年來在蘋果產品路線圖中時有時無。

蘋果的硬體工程部門以及AI和機器學習小組正在開展機器人研發工作，該小組由John Giannandrea領軍。兩位專注於家用產品的高管MattCostello和Brian Lynch負責監督硬體開發。儘管如此，蘋果仍未對這兩個項目做出承諾，相關工作仍被認為處於早期研究階段。

蘋果發言人拒絕置評。