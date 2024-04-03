我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

道指連跌3日 史指本周首度收漲

放棄電動車計畫後 蘋果下一重大項目傳出是「家用機器人」

編譯季晶晶／即時報導
蘋果公司傳出研究家用機器人，可能成為「下個重大項目」之一。（歐新社）
蘋果公司傳出研究家用機器人，可能成為「下個重大項目」之一。（歐新社）

根據知情人士透露，蘋果公司的團隊正在研究推進個人機器人技術，該領域可能成為該公司不斷變化的「下個重大項目」之一。

因項目未公開而要求匿名的知情人士表示，蘋果工程師在開發一種可以跟隨用戶在家中走動的行動機器人。蘋果還開發一種先進的桌上家用設備，利用機器人四處移動其螢幕。

儘管研發仍處於起步階段，尚不清楚最終是否會發布這些產品，但蘋果尋找新營收來源的壓力愈來愈大。該公司2月放棄了電動車項目，而混合實境頭戴裝置預計要好幾年才能成為獲利的主力。

借助機器人技術，蘋果可以在消費者家用設備領域獲得更大立足點，並從AI的進步當中獲利。目前還不清楚會採取什麼方法。知情人士透露，儘管機器人智慧螢幕比行動機器人發展更快，但多年來在蘋果產品路線圖中時有時無。

蘋果的硬體工程部門以及AI和機器學習小組正在開展機器人研發工作，該小組由John Giannandrea領軍。兩位專注於家用產品的高管MattCostello和Brian Lynch負責監督硬體開發。儘管如此，蘋果仍未對這兩個項目做出承諾，相關工作仍被認為處於早期研究階段。

蘋果發言人拒絕置評。

AI 電動車

上一則

熊貓「福寶」回中國 外交部感謝韓飼養員精心照顧

延伸閱讀

SU7估近5萬訂單鎖定 退訂率40%? 小米：不便回應

SU7估近5萬訂單鎖定 退訂率40%? 小米：不便回應
中國OLED面板崛起 京東方等合攻43%全球市占進逼三星

中國OLED面板崛起 京東方等合攻43%全球市占進逼三星
全球汽車業資本錯配嚴重 車商縮減EV計畫、轉聚焦這種車款

全球汽車業資本錯配嚴重 車商縮減EV計畫、轉聚焦這種車款
小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世

小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世

熱門新聞

四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

2024-03-31 01:24

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖