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店員收面額一元鈔票「序號太特別」 專家鑒定值2000元以上

編譯潘勛／即時報導
一位店員收到一張序號A70000000A的趣味鈔，價值可望變成兩千倍以上。一元鈔示意圖。(路透)
一位店員收到一張序號A70000000A的趣味鈔，價值可望變成兩千倍以上。一元鈔示意圖。(路透)

一名商店店員某日收到一張面額一元的美鈔，鈔票序號是A70000000A，他覺得很不可思議，於是貼上TikTok與大家分享，經鈔幣專家鑒定之後認為，這張還很簇新的紙鈔至少價值2000元以上。

太陽報(The Sun)報導，這種鈔票稱為趣味鈔，比其他號碼的尋常紙鈔來得值錢。

錢幣專家米勒(Eric Miller)表示，某些一元紙鈔最後可能價值幾千倍。米勒說，該店員貼文時標示了他，在店裡收到那張序號特別的紙鈔，他覺得很驚奇。

@thecoinchannel

Number 70,000,000 million FOUNDDD!! #dollar #cash #longervideos #serialnumber #foryou

♬ Lost Lifes - Steve Ralph

米勒指出，那張鈔票的序號太特別，自己從未碰過，「能找到那種趣味鈔真不可思議，而且還是在他工作的店裡」。米勒表示，事實上很多人甚至不知道有這種趣味鈔。

這種鈔叫做「百萬連號鈔」，因為第一個數字以外，後頭的數字連續都是零，也就是說，幸運兒在紙鈔上發現了7000萬這個數字。

米勒指出，碰到這種好康的事，假如不變動紙鈔現況，大概轉售可得300到500元。但是，因為這張趣味鈔品相特別好，假如送去評級，可望賣到更多錢。他舉例，一張序號為5000萬的趣味鈔經過評級，曾以2400元售出。

米勒建議，送去「專業錢幣評級服務」(PCGS)做評級，按網站指示能得知如何評級。這類評級要付手續費。

紙鈔上有些特別標號，叫做「補號鈔」，也值得注意。聯邦鑄印局(Bureau of Engraving and Printing)發現任何印壞、鑄壞的通貨，在進入流通之前，會用特殊符號來做補號鈔。

補號鈔的外觀及功用與「正常鈔」相同，只是鑄印局會用星號，來取代正常鈔序號末尾的數字，指出出錯或者印錯。因為錯印、流入市場的數量相當少，所以也很稀罕。

此外，如果找到林肯總統肖像的耳朵有兩個特點的一分錢硬幣，那麼錢幣的售價可是面值的3萬倍。

TikTok

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