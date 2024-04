「哥吉拉大戰金剛2」首映 奪北美票房冠軍

「哥吉拉與金剛:新帝國」劇照。(取材自IMDb)

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong:The New Empire)首映開門紅,在最新一期北美周末票房排行榜上遙遙領先。

據票房統計網站「BoxOfficeMojo」3月31日發布的電影市場數據,34部影片北美周末票房(3月29日至31日)報收約1.36億美元,較前一周末增長約26%,在2024年迄今13個周末票房統計數據中名列前茅。

「哥吉拉與金剛:新帝國」自3月29日亮相以來穩居北美單日票房榜首,並以約8000萬美元首映周末票房撐起該統計周期北美票房大半壁江山。這也是進入2024年以來北美第二大首映成績,僅次於「沙丘2」(Dune:Part Two)約8251萬美元的首映周末票房。

三年前推出的第一部「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong),在北美收獲約1億美元,總票房約4.7億美元。「哥吉拉與金剛:新帝國」仍由美國導演亞當溫加德(Adam Wingard)執導,首映周末票房表現遠超第一部,目前總票房約達1.94億美元。但從首映反響來看,主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分47、爛番茄新鮮度55%(170評)、CinemaScore打分為A-,其中後三項數據均遜於前作。

在新片強勢衝擊下,儘管放映影院數量未減,「魔鬼剋星:冰天凍地」(Ghostbusters:Frozen Empire)第二個上映周末票房環比下跌65.1%,以約1570萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前這部奇幻冒險喜劇片北美累計票房約7340萬美元,總票房約1.09億美元。

隨著放映影院繼續減少,科幻動作片「沙丘2」以約1110萬美元周末票房、37%環比跌幅,從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。該片北美累計票房現約2.52億美元,總票房已超過6.26億美元。

「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda4)緊隨其後,以約1020萬美元周末票房、38.2%環比跌幅,從上期榜單季軍退至本輪排名第4位。這部動畫片北美累計票房現約1.52億美元,總票房約3.47億美元。

3月29日上映的另外兩部新片「蒂魯廣場」(Tillu Square)和「空中乘務員」(Crew)亦沖入本期北美周末票房十強,分別以約187萬美元和約150萬美元首映周末票房躋身榜單第8位、第9位,IMDb評分各為7.4和8.2。

此外,恐怖片「鬼聖胎」(Immaculate)、冒險片「極限長征」(Arthur the King)、恐怖片「魔鬼深夜秀」(Late Night with the Devil)和驚悚恐怖片「伏慄熊」(Imaginary)依次分列本期北美周末票房十強其他席位。

賈玲新片「熱辣滾燙」(Yolo)隨著放映影院繼續減少,此番以兩位數的放映影院數量博得約6.2萬美元周末票房。這部喜劇劇情片3月8日亮相北美,迄今北美票房約188萬美元。

新的一周,獲第73屆柏林國際電影節主競賽單元金熊獎的紀錄片「塞納河上的船屋」(On the Adamant)和驚悚動作片「怒火戰猴」(Monkey Man)等將於4月5日上映。