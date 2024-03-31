李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

近20年來最引起爭議的奧斯卡 金像獎結果之一，一定有第78屆頒獎典禮上，傑克尼柯遜（Jack Nicholson）宣布最佳影片大獎得主，竟非外界預測的「斷背山」，而是「衝擊效應」（Crash），至今還有很多人不願意接受。身為「斷背山」導演的李安，將在下月初回母校紐約大學獲頒榮譽獎，近日歐美娛樂網站訪問他，終於承認奧斯卡主辦單位美國影藝學院，當時對於同性戀的愛情故事，確實存在偏見，才會有這樣的情形。

李安提到「斷背山」那時聲勢如虹，坦言：「我們得到好多的支持，氣勢衝到天花板，得了最佳改編劇本、最佳原配樂，感覺上就是一路要攀上巔峰，我並不是還有埋怨，但情況就是這樣。」他還透露了一個有趣的內幕：「我才領完我的最佳導演獎，那是當晚倒數第2個頒的大獎，我才要走出舞台，他們叫住我，要我留在某個位置，說已經幫我標好要先在這邊等，接下來就要頒最佳影片獎，大家都覺得你會得獎，所以先停在這邊。」

那個位置很接近布幕，觀眾看仔細一點都可以看出李安還沒走下舞台、仍在布幕的後面，他也能夠看到一部分的台下觀眾。只見傑克尼柯遜開始走出布幕，打開寫著大獎得主的信封，李安心裡直嚷著：「我的天，我的天。」大概10秒以後，傑克卻宣布了「衝擊效應」。這一等，就又是11年，才有「月光下的藍色男孩」在一片混亂中確定成為史上第一部同志 主題電影登上奧斯卡最佳影片寶座。