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李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

記者蘇詠智／即時報導
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

近20年來最引起爭議的奧斯卡金像獎結果之一，一定有第78屆頒獎典禮上，傑克尼柯遜（Jack Nicholson）宣布最佳影片大獎得主，竟非外界預測的「斷背山」，而是「衝擊效應」（Crash），至今還有很多人不願意接受。身為「斷背山」導演的李安，將在下月初回母校紐約大學獲頒榮譽獎，近日歐美娛樂網站訪問他，終於承認奧斯卡主辦單位美國影藝學院，當時對於同性戀的愛情故事，確實存在偏見，才會有這樣的情形。

李安提到「斷背山」那時聲勢如虹，坦言：「我們得到好多的支持，氣勢衝到天花板，得了最佳改編劇本、最佳原配樂，感覺上就是一路要攀上巔峰，我並不是還有埋怨，但情況就是這樣。」他還透露了一個有趣的內幕：「我才領完我的最佳導演獎，那是當晚倒數第2個頒的大獎，我才要走出舞台，他們叫住我，要我留在某個位置，說已經幫我標好要先在這邊等，接下來就要頒最佳影片獎，大家都覺得你會得獎，所以先停在這邊。」

那個位置很接近布幕，觀眾看仔細一點都可以看出李安還沒走下舞台、仍在布幕的後面，他也能夠看到一部分的台下觀眾。只見傑克尼柯遜開始走出布幕，打開寫著大獎得主的信封，李安心裡直嚷著：「我的天，我的天。」大概10秒以後，傑克卻宣布了「衝擊效應」。這一等，就又是11年，才有「月光下的藍色男孩」在一片混亂中確定成為史上第一部同志主題電影登上奧斯卡最佳影片寶座。

李安自承他的片子常都關於局外人、非主流的邊緣人，他的成長經歷也很有這種感覺：「在我的教育過程中，藝術工作根本不是個選項，想去拍電影真的是瘋了。」他的父母因躲避戰火來台，後來他長大又到美國留學，最後在紐約學電影，表示：「我們在台灣是局外人，到了美國是局外人，回了大陸還是局外人，我總覺得像局外人。我想壓抑的人物、故事是吸引我的。『斷背山』這個故事太美了，我跟懷俄明州的同志牛仔一點都不像，但為什麼讀完這個故事會哭？它讓人難忘，這是個很美的故事」。

李安即將獲得紐約母校頒發榮譽獎。（路透資料照片）
李安即將獲得紐約母校頒發榮譽獎。（路透資料照片）
「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片獎，至今還是很多人無法接受。（取材自IMDb）
「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片獎，至今還是很多人無法接受。（取材自IMDb）

奧斯卡 同志 懷俄明州

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