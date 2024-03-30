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以為經痛 杭州25歲女腹吐黑水、尿曬太陽變黑 一查竟患「吸血鬼病」

中國新聞組／即時報導
中國一名女子多年有經痛困擾，甚至吐出黑色液體，發現罹患罕見的「吸血鬼病」。此為示意圖。(本報資料照片)
中國一名女子多年有經痛困擾，甚至吐出黑色液體，發現罹患罕見的「吸血鬼病」。此為示意圖。(本報資料照片)

電影「周處除三害」在台灣和香港掀起了熱潮，阮經天飾演的角色陳桂林「腹肚黑水」，讓觀眾留下深刻印象。中國一名女子多年有經痛困擾，甚至吐出黑色液體，被送到了杭州市第一人民醫院，發現罹患罕見的「吸血鬼病」。

據都市快報報導，杭州25歲女生小滕每次來月經都會被劇烈腹痛困擾。為了治療這要命的「經痛」，她輾轉多家醫院卻毫無改善。不久前，她又如往常那樣發作腹痛，同時也出現了發燒和胸悶等症狀。一天後，小滕開始嘔吐，還吐出了黑色液體，被送到了杭州市第一人民醫院。

醫師覺得小滕的病情不簡單，讓小滕曬尿。在陽光照射下，不到半小時，小滕的尿液竟變成醬油色。基因檢測進一步確診小滕罹患了這種發生率只有五萬分之一的罕見疾病。小滕患上了急性間歇性卟啉症，也有很多人稱之為「吸血鬼病」。

杭州市第一人民醫院風濕免疫科副主任黃邏稱，卟啉症在醫學上又叫血紫質病，也有很多人稱之為「吸血鬼病」，簡單來說，是人體在合成血紅素的過程中，由於酵素的缺乏或酵素活性降低，導致血紅素合成過程受阻，造成卟啉代謝障礙的一種疾病。卟啉症常見的誘因除了遺傳外，還有月經、懷孕、藥物（如乙醇、巴比妥類、磺胺類、雌激素等）、熱量攝取不足、感染、壓力等。

黃醫師表示，由於卟啉症的症狀複雜多樣，很容易被誤診為其他疾病。大多數患者的症狀是較嚴重的腹痛，經常會在月經前期出現，隨著經期結束而結束；皮膚光敏感也是常見症狀之一，日光刺激幾分鐘後會產生瘙癢感、燒灼感以及疼痛，還會形成水皰，破裂後結痂進展為瘢痕、畸形。也有病人會伴隨神經系統症狀，甚至常伴隨肝臟損傷，長期的卟啉症還可能併發肝細胞癌。

黃邏提醒，卟啉症患者如果早期診斷且積極治療，一般預後良好。

檢測 香港

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