以為經痛 杭州25歲女腹吐黑水、尿曬太陽變黑 一查竟患「吸血鬼病」

中國一名女子多年有經痛困擾，甚至吐出黑色液體，發現罹患罕見的「吸血鬼病」。此為示意圖。(本報資料照片)

電影「周處除三害」在台灣和香港 掀起了熱潮，阮經天飾演的角色陳桂林「腹肚黑水」，讓觀眾留下深刻印象。中國一名女子多年有經痛困擾，甚至吐出黑色液體，被送到了杭州市第一人民醫院，發現罹患罕見的「吸血鬼病」。

據都市快報報導，杭州25歲女生小滕每次來月經都會被劇烈腹痛困擾。為了治療這要命的「經痛」，她輾轉多家醫院卻毫無改善。不久前，她又如往常那樣發作腹痛，同時也出現了發燒和胸悶等症狀。一天後，小滕開始嘔吐，還吐出了黑色液體，被送到了杭州市第一人民醫院。

醫師覺得小滕的病情不簡單，讓小滕曬尿。在陽光照射下，不到半小時，小滕的尿液竟變成醬油色。基因檢測 進一步確診小滕罹患了這種發生率只有五萬分之一的罕見疾病。小滕患上了急性間歇性卟啉症，也有很多人稱之為「吸血鬼病」。

杭州市第一人民醫院風濕免疫科副主任黃邏稱，卟啉症在醫學上又叫血紫質病，也有很多人稱之為「吸血鬼病」，簡單來說，是人體在合成血紅素的過程中，由於酵素的缺乏或酵素活性降低，導致血紅素合成過程受阻，造成卟啉代謝障礙的一種疾病。卟啉症常見的誘因除了遺傳外，還有月經、懷孕、藥物（如乙醇、巴比妥類、磺胺類、雌激素等）、熱量攝取不足、感染、壓力等。

黃醫師表示，由於卟啉症的症狀複雜多樣，很容易被誤診為其他疾病。大多數患者的症狀是較嚴重的腹痛，經常會在月經前期出現，隨著經期結束而結束；皮膚光敏感也是常見症狀之一，日光刺激幾分鐘後會產生瘙癢感、燒灼感以及疼痛，還會形成水皰，破裂後結痂進展為瘢痕、畸形。也有病人會伴隨神經系統症狀，甚至常伴隨肝臟損傷，長期的卟啉症還可能併發肝細胞癌。

黃邏提醒，卟啉症患者如果早期診斷且積極治療，一般預後良好。