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「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

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「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

編譯潘勛／即時報導
放屁是正常生理過程，雖難免尷尬，但本身不是壞事。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）
放屁是正常生理過程，雖難免尷尬，但本身不是壞事。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）

公開場合中放屁可能讓人發笑，但放屁是完全正常的生理過程，每個人一天大約要放大約15到20個屁；但屁太臭或者格外多，或許與飲食內容有關，甚至象徵健康出了問題；權威營養學家艾蜜莉‧李明(Emily Leeming)表示，大家該學習蘇格蘭的諺語，「不管在哪兒，別強忍放屁才好」。

每日郵報(Daily Mail)報導，放屁與打嗝一樣，都是正常生理過程，雖叫人難免尷尬，但兩者本身都不是壞事。

現代營養學家說，腸道產生氣體是腸道健康的跡象，因為腸道細菌忙著分解纖維等其他消化道無法消化的食物，才會產生氣體這種副產品，其內容大致是二氧化碳、氫及甲烷。

人體平均產生500到2000毫升的氣體，大多數在我們無意識間就已經排掉。事實上很多腸胃蠕動產生氣體，是在吃飯之後一個小時內發生的；有很大比例在人睡夢中，肛門括約肌打開排氣就排出。

即使白天放屁也不是大事，99%的屁並無臭味。會讓人想抓狂是若在公司，還得強忍放屁。

李明表示，自己醫學生涯大部分在研究腸胃運作，敢打包票說經常忍屁也不會造成多大傷害，只是氣體壓迫腸壁，會讓人小腹脹大，腸道會發疼。

有的人會放出臭屁，原因在腸道微生物菌落，就是有較多的菌體會產出臭臭的氣體。飲食內容也有關係，臭屁最常見的元凶是吃了太多肉類，肉裡有硫的成分，紅肉特別多，經腸道菌分解成硫化氫這種氣體，聞起來像臭雞蛋。要減少臭屁，可以少吃紅肉。

如果有重要聚會要參加，介意自己會放出臭屁，那麼建議在聚會前24到48小時內少吃含硫太高的食物。

至於豆類這種放屁笑話的根源，李明認為吃多了豆類，不管哪種類的豆，一開始會增加屁量，但長期下來會改善。豆類富含纖維，纖維是腸道細菌的最愛，大多數人一天都吃不到人體必需的30克纖維。缺乏纖維會讓腸道菌落不健康，換句話說，就是腸道菌落較不多元，以及較多「不良」菌體，倒是會讓屁量增多，小腹變腫大。

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