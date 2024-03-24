AI財富效應 台灣法拉利超跑銷售成長竟跑贏中國、香港

圖為法拉利SF90 Stradale油電混合跑車。法拉利執行長談到銷量說，「中國是有成長，但...比不上台灣」。（路透）

英國金融時報報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片 熱潮致富，全球供應鏈 調整導致製造業回台也有助益。

法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，台灣超跑 銷量激增，台灣市場需求成長速度甚至超過中國或香港。

他接受金融時報訪問時說：「中國是有成長，但...比不上台灣。」「在台灣有更多的企業家，晶片業蓬勃發展。有很多人賺了不少錢。」

法拉利上個月公布去年獲利創新高，反映客戶客製化的加值選配增加。儘管銷售主要來自歐洲和美國，但去年對中國和台灣銷售成長率已從2020年5%增加到接近11%。法拉利靠限量生產來保持豪華身價，去年在全球僅賣1萬3663輛，便有高達12.6億歐元的淨利。

台灣超跑去年賣到1300輛，成長了30%。法拉利台灣官方經銷商臺灣蒙地拿公司總經理劉冠甫表示，法拉利在這市場占有主要地位，在二門超跑市場占了四成。

藍寶堅尼（Lamborghini）在台代理商嘉瑪興業一位行銷經理告訴金融時報，藍寶堅尼2017年推出SUV後，在台灣銷售顯著成長，吸引更多買家。

比起上一代成功人士偏好賓士或BMW，超跑因品牌辨識度較高，深受台灣年輕人喜愛。正如台灣僅有三輛的Ferrari 360 Modena其中一位葉姓車主所說，這一代更愛炫富，駕著超跑無疑是炫富的最佳方式。