我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦犯假自殺躲洛杉磯 15年後真死身分曝光

還沒抓到...紐約皇后區男偽裝亞馬遜快遞員 入屋盜竊累計9起

香港東九文化中心LED白花海 網嘲：像靈堂

香港新聞組╱香港電
特色打卡地標原概念種杜鵑花海，考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈。杜鵑花示意圖。（新華社）
特色打卡地標原概念種杜鵑花海，考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈。杜鵑花示意圖。（新華社）

東九龍文化中心外階梯的LED玫瑰花海未展出已引來熱議，有網民批評嘲笑設計像「靈堂白花」，紛紛留言「RIP」、「悼念」、「一路好走」，還有網民覺得白花造型似金針菇、棉花棒，未見討好。

綜合港媒報導，香港民政事務總署額外撥款，全港18區設特色「打卡」地標，藉此吸引市民和遊客前往，其中一個位於東九文化中心外的階梯設立LED玫瑰花海布置，工程造價50萬港元(約6.4萬美元)，擬於26日啟用。有網民將花海的照片上載到網上，見晚上試燈時現場花海為藍色，日間花海為白色，有網民笑謔設計似「靈堂」，彷彿「提醒清明快到」。

報導指出，政府在區議會解釋，原概念種杜鵑花海，「基於技術考慮及支出預算所限」未能成事；有觀塘區議員表示，考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈。

區議會其中一個構思於東九文化中心外階梯，包括階梯頂層的草地及階梯之間的綠化位置，種植或擺設時花，例如杜鵑，以營造花海效果，供市民拍照打卡，初步預計在今年2月的農曆正月起，為期約一個月。

文件顯示，已經改為於東九文化中心外，階梯中排的大梯級上設置LED玫瑰花海，預計在本月22日完成裝置，本月22至25日試燈，定於本月26日晚上6時半舉行亮燈儀式，花海展示期由3月26日起，為期約三個月，可因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期。

觀塘民政事務處表示，正與承辦商跟進LED花海的組裝，以及日間和夜間的視覺效果，期望在3月內完成和正式開放。

東九文化中心至今尚未啟用，只開放部分戶外空間。戶外階梯空間曾於去年10月開放讓公眾使用，通道往來九龍灣港鐵站和淘大花園及附近屋苑。至於中心的室內設施，建築署於去年8月起分階段將劇院和劇場以外位置移交康文署，其餘設施預計於2024年起開始陸續使用。

預算 香港

上一則

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

延伸閱讀

甄珍因爭產案失蹤 消失一年半露面7字回應近況

甄珍因爭產案失蹤 消失一年半露面7字回應近況
慈父般的關懷

慈父般的關懷
外企看基本法23條：香港吸引全球人才的絆腳石

外企看基本法23條：香港吸引全球人才的絆腳石
香港完成基本法23條立法 港媒：中央惠港政策很快推出

香港完成基本法23條立法 港媒：中央惠港政策很快推出

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55
三星座雖然表面孤僻冷漠，卻容易成為人生大贏家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

2024-03-18 23:03
專家建議，喝咖啡的最佳時間是起床後至少45分鐘。示意圖。（取材自pexels.com@Chevanon Photography）

早上喝咖啡提神 專家說不要起床後馬上喝

2024-03-14 23:50

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
帳戶被轉帳提領、信用卡遭狂刷...華男身分被竊 2天失金1.5萬

帳戶被轉帳提領、信用卡遭狂刷...華男身分被竊 2天失金1.5萬
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產