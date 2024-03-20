六種健康餐點其實熱量很高 營養師：節制點吃

堅果吃太多熱量反而高。示意圖。（取材自pexels.com）

營養學家指出，很多減肥人士以為只要不吃薯片、披薩及甜食就不會增重，但體適能機構「Endomondo」營養學家葉琳娜‧惠勒(Yelena Wheeler)指出，事實有六種號稱的「健康食物」熱量也很高，食用時宜加節制，免得愈吃愈胖。

堅果類

堅果類一餐很容易超過800大卡熱量。長久以來，人們以為堅果當餐點，要比加工食物如薯片薯條及巧克力好得多，但由減重 觀點來看，不盡然正確。營養師高默(Kimberley Gomer)指出，堅果固然有多種有益的微營養素，但調味才是關鍵，一杯杏仁果的熱量為826大卡，而且很容易一吃就超過一杯。相形下一袋薯片熱量估計才156大卡。

堅果醬

社媒上的網紅經常把堅果醬添加到布置漂亮的碗裡，聲稱富含「健康脂肪」。但這些乳狀的堅果並不意味吃多很好，熱量也隱藏其中。高默表示，兩茶匙的花生醬就有188大卡的熱量，蘋果再沾花生醬，很容易就吃上兩倍到三倍分量。

早餐穀片

美國心臟學會推薦的早餐穀片是大約一杯。但營養學家表示，有些早餐穀片如格蘭諾拉(Granola)燕麥片就有500大卡熱量，還不包括接下來要喝的咖啡 ，「減量為宜」。很多牌子的早餐穀片都標示，三分之一杯、150大卡就好，但美國人才不可能只吃那麼小氣的一份。

低糖冰淇淋

低糖冰淇淋經常因為號稱「低糖、健康、熱量較少」，有人認為益於瘦身。但營養師柏格(Sheri Berger)表示，這類冰淇淋會誘使你吃更多。有時候吃糖的癮頭發作，為了滿足欲望，可能吃更多才能過癮。研究指出，這種產品的人工甘味劑經常打擾天然的飢餓訊號，導致甜食吃過量。

堅果奶

「請堅持喝牛乳，以避免攝食脂肪太多。」如果有乳糖不耐受症狀，也別沮喪，營養學者表示，堅果奶也很好，但同時提醒，有些堅果奶加了糖及脂肪以提升美味，對腰圍卻是一大挑戰，其中的添加劑可能也會讓腸胃出毛病。

無麩質食品

有人愛挑無麩質食品，認為它們比起含麩質的類似產品「較為健康」；但惠勒表示，那些無麩質食品還是含有糖、脂肪及用來替代麩質的成分，很容易就讓熱量攝食過度。例如餅乾大廠Tate's，便有無麩質及標準兩種產品，以椰子口味而言，無麩質餅乾熱量為170大卡，而標準型則為150大卡。