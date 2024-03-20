節氣入「春分」忽冷忽熱 四生肖注意心血管疾病

進入春分，命理師提醒此節氣需留意的狀況。圖為19日華盛頓紀念碑櫻花正盛開。（美聯社）

台北時間20日上午11時7分會進入「春分」節氣，屬於春天的中分點，晝夜長度平均，但今天以後，開始晝長夜短，氣溫容易忽冷忽熱，台灣命理師楊登嵙提醒，此節氣有4個生肖兔、龍、雞、豬需注意呼吸道與心血管疾病 ，可多吃蔬果、豆苗、萵苣，強化身體機能。

命理師楊登嵙說，「春分」節氣這天陽光直射赤道，晝夜幾乎相等，其後陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短，忽熱忽冷的氣候，國人可能會遇到，一天熱到想吃冰、隔天卻又冷到穿上羽絨衣，導致身體總是不時出現一些小狀況。

楊登嵙說，「春分」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、雞、豬，早晚溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節 炎或者氣管炎等疾病。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。

楊登嵙建議，此節氣可多吃當令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。

他說，因為春季易傷肝，建議減少飲酒，禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，可佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止菜性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒服。

他說，春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉，此節氣風多風大，也易感冒流鼻涕、咳嗽，此節氣也易發生非感染性疾病，如高血壓 、過敏性疾病等，需多留意。