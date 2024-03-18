彭博：台幣與這些亞幣恐續弱 因為這項利空正在醞釀

企業配息季節即將來臨，外資可能匯出股利，增添新興亞幣的不利因素。圖為觀光客在泰國換匯所觀察匯率變動。（歐新社）

今年表現不佳的亞幣可能見到匯率 持續疲弱，因為企業配息季節即將來臨，外資可能匯出股利，增添新興亞幣的不利因素。

彭博資訊報導，根據分析師的說法，亞洲地區一些國家在4月至6月的一季通常會見到可觀的資金外流，原因是外國投資 者將他們的股利匯回本國。巴克萊銀行和開泰銀行（Kasikornbank）的分析師認為，這可能會導致泰銖、韓元等貨幣 繼續走弱。先前美元持續走強，這些亞幣已經大幅走貶。泰銖第2季貶值3.2%，韓元則貶值1.2%。

巴克萊銀行亞洲外匯與新興市場總體策略部門主管科特查（Mitul Kotecha）表示，以韓元而言，「當你觀察以往的季節，3月和4月是相當有意思的，尤其是4月，你會見到一些股息的流動更具影響性」。他說，短期來說，通常會見到像是泰銖、韓元和台幣等低收益貨幣在適逢股利分發期間承受相對更多的苦痛。

新興市場貨幣今年來表現不佳，因為美國經濟透露出具有韌性的跡象，讓聯準會官員延後市場的降息押注，使得美元匯率走升。根據彭博資訊亞幣兌美元的即期報酬，泰銖今年來兌美元貶值約5%，是表現最糟的新興亞幣、韓元貶值3.38%，表現第二差、台幣貶值2.93%，表現是第三差，馬元則貶值2.67%。

彭博資訊說，泰銖和韓元表現低於其他新興亞洲貨幣，而股息外流很可能導致這些貨幣進一步走貶。

開泰銀行資金市場研究部門主管寇西提（Kobsidthi Silpachai）在報告中表示，在泰國證交所上市的企業今年預料分發泰銖約810億元（23億美元）給外資投資人，高於去年的720億泰銖。他預期龐大的股利分發會出現在4月中至4月底，直到5月底步調才會逐漸減緩。

另據彭博資訊計算韓國證交所的公司文件與數據，南韓去年至少分發4.56兆韓元（34.3億美元）給外國投資人。