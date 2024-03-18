我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

黃仁勳不愧是造浪者 GTC大會點名誰股票就上漲

彭博：台幣與這些亞幣恐續弱 因為這項利空正在醞釀

編譯葉亭均／綜合外電
企業配息季節即將來臨，外資可能匯出股利，增添新興亞幣的不利因素。圖為觀光客在泰國換匯所觀察匯率變動。（歐新社）
企業配息季節即將來臨，外資可能匯出股利，增添新興亞幣的不利因素。圖為觀光客在泰國換匯所觀察匯率變動。（歐新社）

今年表現不佳的亞幣可能見到匯率持續疲弱，因為企業配息季節即將來臨，外資可能匯出股利，增添新興亞幣的不利因素。

彭博資訊報導，根據分析師的說法，亞洲地區一些國家在4月至6月的一季通常會見到可觀的資金外流，原因是外國投資者將他們的股利匯回本國。巴克萊銀行和開泰銀行（Kasikornbank）的分析師認為，這可能會導致泰銖、韓元等貨幣繼續走弱。先前美元持續走強，這些亞幣已經大幅走貶。泰銖第2季貶值3.2%，韓元則貶值1.2%。

巴克萊銀行亞洲外匯與新興市場總體策略部門主管科特查（Mitul Kotecha）表示，以韓元而言，「當你觀察以往的季節，3月和4月是相當有意思的，尤其是4月，你會見到一些股息的流動更具影響性」。他說，短期來說，通常會見到像是泰銖、韓元和台幣等低收益貨幣在適逢股利分發期間承受相對更多的苦痛。

新興市場貨幣今年來表現不佳，因為美國經濟透露出具有韌性的跡象，讓聯準會官員延後市場的降息押注，使得美元匯率走升。根據彭博資訊亞幣兌美元的即期報酬，泰銖今年來兌美元貶值約5%，是表現最糟的新興亞幣、韓元貶值3.38%，表現第二差、台幣貶值2.93%，表現是第三差，馬元則貶值2.67%。

彭博資訊說，泰銖和韓元表現低於其他新興亞洲貨幣，而股息外流很可能導致這些貨幣進一步走貶。

開泰銀行資金市場研究部門主管寇西提（Kobsidthi Silpachai）在報告中表示，在泰國證交所上市的企業今年預料分發泰銖約810億元（23億美元）給外資投資人，高於去年的720億泰銖。他預期龐大的股利分發會出現在4月中至4月底，直到5月底步調才會逐漸減緩。

另據彭博資訊計算韓國證交所的公司文件與數據，南韓去年至少分發4.56兆韓元（34.3億美元）給外國投資人。

貨幣 投資 匯率

上一則

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

延伸閱讀

超級央行周 全球利率決策定錨

超級央行周 全球利率決策定錨
彭博：Fed將6月降息 今年降3次

彭博：Fed將6月降息 今年降3次
美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實
普亭得票率創紀錄 警告「距第三次世界大戰僅一步之遙」

普亭得票率創紀錄 警告「距第三次世界大戰僅一步之遙」

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
有些人天生就有富貴命，自帶財富，能在工作上擁有成就，過上富足的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

2024-03-12 20:22
輝達創辦人黃仁勳。 （記者吳康瑋／攝影）

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

2024-03-12 00:30
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55

超人氣

更多 >
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
降低心臟病發作風險 醫生勸你養成這習慣

降低心臟病發作風險 醫生勸你養成這習慣