時尚你懂嗎？巴黎世家推「透明膠帶手環」售價破3000元

巴黎世家推出的膠帶手環引發熱議。(取材自微博)

法國知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）2024-25秋冬系列推出的一款手環，在3日的巴黎時裝週亮相後受到矚目。由於手環外觀與透明封箱膠帶沒有兩樣，售價卻可能高達3千歐元（約3268美元），引發話題。有時尚媒體還在社群媒體 分享戴上該手環的影片，註記「你會戴嗎？」

《海峽時報》報導，一位模特兒身穿寬鬆藍洋裝，手上戴著「膠帶手環」進行走秀。她手上的手環被時尚媒體@highsnobiety分享在短影音平台TikTok 後引發熱議。該媒體分享試戴膠帶手環的影片，詢問「你會戴嗎？」後，觀看數已突破9百萬。

不少網友在影片評論區留言指出「有錢人想體驗貧窮的感覺」、「我剛剛跟叫做Scotch（知名膠帶品牌）的獨立小品牌買了」有網友則指出「巴黎世家是在進行社會實驗，向富豪兜售沒有意義的東西」。

雖然巴黎世家未透露這個手環的售價，但官方網站同類商品的售價從295歐元至1600歐元不等。報導指出，部分時尚達人估計這個手環受到話題影響，售價可能高達3千歐元。

這並非巴黎世家首次推出此類商品。他們不時會以挑釁方式，表達對消費主義與資本主義的批判，並挑戰當代時尚界對價值與渴望的看法。他們於2017年開賣一個要價2千美元的超大購物手提袋，外型與宜家（IKEA）0.99美元的藍色購物袋相似。他們同年推出一個外觀酷似紙袋，其實是以高價小牛皮製作的包包，售價為1100美元。

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