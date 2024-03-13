晚餐吃法3NG 醫示警：小心隔天起床更累

醫師提醒，三餐最好早餐吃最多，午、晚餐吃的分量遞減，最能適當攝取營養當熱量。（取材自pexels.com@Sami Abdullah）

美國營養學界指出，太晚吃晚餐又吃太多，特別是吃加工食品，會打破天然的生理時鐘，對睡眠有嚴重影響，隔天一早起來很累，建議晚餐時間提早一些；另外三餐最好早餐吃最多，午、晚餐吃的分量遞減，最能配合細胞生理代謝的能力，攝取營養當熱量。

每日郵報報導，新罕布夏州「BetterNowMD」內科醫生瓦爾凡諾(Mary Valvano)表示，為了健康，首先該打破的作息習慣，是晚餐才吃一天最豐盛的一餐。她表示，「早餐吃得像國王，午餐吃得像王子，晚餐吃得像窮漢」這條箴言，其實有生理學為根本。

瓦爾凡諾表示，人體細胞每天不同時間代謝食物的能力並不一致，早晨八點吃跟傍晚六點相同的餐點，會影響人體把食物轉化為能量的能力；太晚吃晚餐，會損傷血糖值，由隔天三餐攝取最佳能量的生理能力也受到影響。

「帕斯利健康」組織(Parsley Health)內科醫師韋傑提拉卡(Ruvini Wijetilaka)指出，假如夜裡沒按建議睡上7到9個小時，體力無可避免會耗竭。

專家另提到飲品，能量飲與一般大眾印象「適得其反」，長期下來可能真的會耗盡你的能量供應。

國家醫學圖書館(National Library of Medicine)表示，能量飲對心臟、大腦的健康也造成危害，導致發炎，升高血壓。

瓦爾凡諾建議，日常可以多喝茶，特別是綠茶或發酵茶來攝取咖啡 因，能支援到細胞粒線體而改善能量值；粒線體是細胞負責生產能量的地方。

田納西州內科醫生凱爾瓦斯(Danielle Kelvas)分享心得說，固定運動能促進血流及氧氣進入大腦及肌肉，從而改善能量值。她建議每天至少做30分鐘的中等強動運動如快走、騎自行車或者游泳。

凱爾瓦斯表示，飲食至關重要，營養在「天然、完整、未加工的食品才豐富，能夠一整天持續提供能量」；她建議焦點放在吃多種蔬果、全穀物及瘦肉蛋白質，別吃太多甜食及加工食品，以免身體感到活力降低、萎靡不振。