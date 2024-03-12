我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

飛龍號4名太空人啟程返地球 預計周二清晨降落佛州外海

中央社／華盛頓11日電
NASA的Crew-7任務的四名太空人11日搭乘飛龍號太空船離開國際太空站，預計美東時間12日清晨降落佛州外海。圖為四人2023年8月26日出發前的合影。(路透)
NASA的Crew-7任務的四名太空人11日搭乘飛龍號太空船離開國際太空站，預計美東時間12日清晨降落佛州外海。圖為四人2023年8月26日出發前的合影。(路透)

來自美國、丹麥、日本及俄羅斯的四名太空人結束逾六個月任務後，今天離開國際太空站（ISS）啟程返回地球，預計將於美東時間12日清晨降落在佛羅里達州外海。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）委託的太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船2023年8月發射升空，載著四名太空人前往國際太空站（ISS）。

NASA這趟Crew-7飛行任務，成員包括任務指揮官美國太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）、丹麥太空人摩根森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聰和俄羅斯太空人波瑞索夫（Konstantin Borisov）。

四人今天搭乘飛龍號太空船離開國際太空站。

NASA與SpaceX預估他們飛行逾18小時後，預計於格林威治時間12日9時35分（美東時間12日清晨5時35分）左右，降落在佛羅里達州沿海。

這次任務是美國太空人莫格貝利首趟太空行，她讚揚後冷戰時期的國際夥伴關係促成了1990年代國際太空站的誕生，並在10日的歡送會上說，「這代表我們共同合作時能夠取得的成果」。

她也說：「回顧過往，這一開始只是個夢，不過人們有遠見、膽量和勇氣，尋求在低地球軌道建立這個軌道實驗室。我非常自豪能參與其中」。

古川聰則在返回地球前笑著說：「待在國際太空站約六個月半的時間過得很快。要返回地球相當高興之外，也有寂寞之處，而工作會交接給夥伴，對此相當放心。回到地球後希望傳達這次任務的成果」。

在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，太空領域成了美、俄兩國之間少數保有合作之處。美國太空人也於2023年9月搭乘從哈薩克發射的俄羅斯聯合號（Soyuz）MS-24太空船前往國際太空站。

Crew-7任務成員在國際太空站從事科學實驗，包含在太空漫步時蒐集樣本，確認國際太空站是否透過維生系統的排氣口釋放出微生物。此外，其他實驗還包括評估微重力如何影響肝臟再生。

根據NASA的商業載人計畫（Commercial Crew Program），科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX自2020年以來一直提供替NASA將太空人送上國際太空站的服務。

而Crew-7是第7次例行性任務；最近一次的Crew-8任務在今年3月載運三名美國太空人和一名俄羅斯太空人前往國際太空站。

太空人 俄羅斯 NASA

上一則

女性更年期不適 恐影響工作 專家籲「改變職場4作為」

下一則

3月12日星座運勢 摩羯運勢很酷 金牛財運良好

延伸閱讀

南韓男子涉嫌從事間諜活動 在俄羅斯被捕

南韓男子涉嫌從事間諜活動 在俄羅斯被捕
俄羅斯總統大選將登場 流亡者怨「專制選舉」：除了普亭會投給任何人

俄羅斯總統大選將登場 流亡者怨「專制選舉」：除了普亭會投給任何人
「飛龍號」載4名太空人啟程 返回地球

「飛龍號」載4名太空人啟程 返回地球
4美俄太空人3/5抵太空站 值勤半年

4美俄太空人3/5抵太空站 值勤半年

熱門新聞

蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電；示意圖。(取材自Unsplash/Anna Maiwald)

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

2024-03-09 02:50
最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。(美聯社)

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

2024-03-06 20:40
3大生肖女在40歲之後更有魅力，能聚財納福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ELEVATE）

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

2024-03-09 03:05
3月中旬，三大生肖有望轉運，再熬幾天就能碰上百年一遇的財運。(本報資料照片)

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

2024-03-05 06:00
搜狐網指出，有3個星座特別獨立，即使遇到困難，也不會輕易打擾別人，無論困難多大，總是會選擇獨自面對。(取材自canva)

「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對

2024-03-09 19:20
一名網友透露，他用500元台幣購入這個明代出自「景德鎮」的瓷碗。（取材自臉書）

他砸16美元買下明代瓷碗 底部寫「大明成化年製的喔」

2024-03-04 04:10

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利