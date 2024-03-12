AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

輝達創辦人黃仁勳。 （記者吳康瑋／攝影）

美國晶片 大廠輝達 （Nvidia）創辦人黃仁勳 近日接受史丹佛教授訪問，並親自揭曉「招牌皮衣」的由來，據悉，身為輝達創辦人的黃仁勳，每次現身都以同樣的穿搭出場，無論當時是什麼樣的天氣，身上都只有披著一件全黑皮衣外套，因此大眾談及輝達創辦人，腦中往往都會直接浮現他親民的微笑，以及那獨一無二的「招牌皮衣外套」。

針對這件由英國知名品牌 Dunhill 所出品黑色皮衣外套的來歷，事實上作為一間國際級晶片大廠的創辦人，黃仁勳平時有各式各樣的事物需要忙碌，根本沒有時間逛街、購物。因此平時衣物都是由妻子代為準備、購置。黃仁勳也於訪談中坦言，自己平時幾乎都沒在購物，像身上這件外套就是自己妻子買給他的。他笑著透露，皮革外套也比較不容易讓皮膚過敏，自己很喜歡這質地。

黃仁勳表示，自己認為有些衣服的質地較容易引起皮膚發癢，而自己不喜歡那種感覺，因此妻子在幫他購買衣物時，都會特別挑一些不會發癢的材質，不過這也導致打開衣櫃後，左看右看滿滿整個衣櫃都是同樣質地、顏色的衣服。不過他也說，這件皮衣已經足夠好了，若不喜歡這件還可以去再買一件，因此自己已經「儲備了一大堆黑色皮夾克。」

回顧過往，黃仁勳去(2023)年5月30日為力挺合作伙伴廣達（2382）旗下雲達（QCT），特地快閃現身在台北國際電腦展，而當時他就身著這件招牌黑色皮衣登場，並與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，而他「皮衣總裁」的形象也自此深植人心，每當他來台逛自己最喜歡的夜市時，都會被民眾秒認出，具有極高的辨識度。