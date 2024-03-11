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修圖軟體多 凱特事件引發問題：照片還具公信力?

編譯莊瑞萌／綜合11日電
凱特公布的家庭照傳出被修圖後，專家認為，生成式人工智慧技術讓照片更加虛實難辨。修圖示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@George Milton ）
凱特公布的家庭照傳出被修圖後，專家認為，生成式人工智慧技術讓照片更加虛實難辨。修圖示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@George Milton ）

英國威爾斯王儲妃凱特(Kate)公布的家庭照疑似傳出照片被修圖後，照片技術專家認為，生成式人工智慧(generative AI)技術誕生後，將讓照片更加虛實難辨。

有線電視新聞網(CNN)報導，雖然多年來名人便曾使用編輯工具修改照片，但皇室拍攝的照片有其歷史重要性意義，民眾自然也會直接相信照片就是真的。不過，利用圖像編輯呈現虛假故事的做法，早在攝影技術誕生之初就有，近期Adobe Photoshop等修圖軟體則可讓用戶對照片進行小幅度可接受的修改，但同樣也可用來「竄改」照片，例如讓原本照片中的東西消失不見或放大背景。

曾為蘋果(Apple)與Facebook執行照片計畫的麻省理工媒體實驗室(MIT Media Lab)副教授拉斯卡(Ramesh Raskar)指出，照片修圖可歸類三種，第一是「外觀」，也就是改變色調或照明。第二「幾何」，也就是挪動主題或物體以及第三的「生成式AI」，這種新的概念讓用戶利用文字提示來生成全新的圖像，他認為凱特的照片應該屬於外觀與幾何的修改並非生成式AI。

他說，「這張照片的修圖非常獨特，很可能不是一張單一的照片。」他認為當中細微的編輯非常細緻，可能是使用第三方應用程式或編輯軟體，例如Photoshop並非使用智慧型手機內建的工具。

雖然凱特照片修圖顯而易見，但拉斯卡認為不久將來判斷照片真實性將越困難，因為具備生成式AI的影像工具不只可讓用戶修圖，還能憑空製作一張照片。科技研究公司ABI Research分析師赫頓(Reece Hayden)認為，未來幾個月外界將開始更懷疑並發現照片其實可以被「偽造」或「修改」。AI照片成為主流後，也會引發更多關於透明度和規範使用的討論。 

英國肯辛頓宮10日上午發表凱特王妃和三個孩子的合照，希望展現凱特術後復原狀況，遭...
英國肯辛頓宮10日上午發表凱特王妃和三個孩子的合照，希望展現凱特術後復原狀況，遭美聯社、路透和法新社等重要新聞機構指出經過修圖，特發「刪除照片」通知並建議所有平台下架處理。(美聯社)

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