修圖軟體多 凱特事件引發問題：照片還具公信力?

凱特公布的家庭照傳出被修圖後，專家認為，生成式人工智慧技術讓照片更加虛實難辨。修圖示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@George Milton ）

英國威爾斯王儲妃凱特 (Kate)公布的家庭照疑似傳出照片被修圖後，照片技術專家認為，生成式人工智慧(generative AI )技術誕生後，將讓照片更加虛實難辨。

有線電視新聞網(CNN)報導，雖然多年來名人便曾使用編輯工具修改照片，但皇室拍攝的照片有其歷史重要性意義，民眾自然也會直接相信照片就是真的。不過，利用圖像編輯呈現虛假故事的做法，早在攝影技術誕生之初就有，近期Adobe Photoshop等修圖軟體則可讓用戶對照片進行小幅度可接受的修改，但同樣也可用來「竄改」照片，例如讓原本照片中的東西消失不見或放大背景。

曾為蘋果(Apple)與Facebook執行照片計畫的麻省理工媒體實驗室(MIT Media Lab)副教授拉斯卡(Ramesh Raskar)指出，照片修圖可歸類三種，第一是「外觀」，也就是改變色調或照明。第二「幾何」，也就是挪動主題或物體以及第三的「生成式AI」，這種新的概念讓用戶利用文字提示來生成全新的圖像，他認為凱特的照片應該屬於外觀與幾何的修改並非生成式AI。

他說，「這張照片的修圖非常獨特，很可能不是一張單一的照片。」他認為當中細微的編輯非常細緻，可能是使用第三方應用程式或編輯軟體，例如Photoshop並非使用智慧型手機 內建的工具。