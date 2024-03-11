服用網路壯陽藥...他臉潮紅、頭痛愈裂 小頭卻硬不起來

一名服用壯陽藥物的台灣中年男性自訴吃了藍色小藥丸，沒能在床上盡興，反而頭痛欲裂、四肢無力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

購買偽藥禁藥，就跟網路點餐一樣方便，只需動動手指，敲敲鍵盤，滑滑螢幕，就能下單購買？台灣打擊不法藥物行動聯盟(TMPACT)監事謝宜倪藥師、全國醫師醫療產業工會理事長暨台灣基進代理秘書長吳欣岱等人今天召開記者會，抨擊國內偽藥亂象叢生，光是蝦皮、臉書和Line社群就充斥著眾多偽禁藥廣告，購物與社交平台已成為偽藥禁藥外送平台。

偽藥已成為全球性問題，在經濟狀況較差的國家甚至十分之一藥物是偽藥，台灣偽藥狀況也相當嚴重，台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，新冠疫情期間，許多民眾習慣至網路平台、跨境電商購物，因不敢就醫，不少人至網路購買藥物，這讓偽藥更為猖獗。食藥署最新偽藥報告顯示，在所有藥品中的偽藥比率逐漸升高，從10幾年4%，2023年來到8%。

台灣打擊不法藥物行動聯盟表示，我國關務署一年緝獲仿冒及盜版品逾5萬件，其中偽藥就超過一半，近2.8萬件，其中又以威而鋼、犀利士占大宗。不法業者在海外架設網站，在網路平台推波大量廣告，吸引民眾下單購買，但現行法規管不著、罰不到，導致偽藥廣告四處流竄，危害民眾健康。

謝宜倪藥師表示，許多網站提供送藥到府服務，民眾無需處方箋，也可輕易購得處方藥，其中以壯陽藥（威而鋼、犀利士）和有減重效果的藥物（善纖達、胰妥讚、瑞倍適）為大宗，部分網站甚至賣起昂貴的抗癌標靶藥物，相當離譜。

蔡維恭指出，中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)一項調查發現，在偽藥市場中，壯陽藥約占了四分之一，在網路平台所販售的藥品，偽藥比率更高，但業者卻在網站註記「台灣唯一合法的網路藥品代理商」，魚目混珠，大賣偽藥。

值得一提的是，大部分網路偽藥價格與正常藥品差不多，這讓不少羞於至泌尿科門診就醫的勃起功能障礙患者信以為真，直接在網路下單訂購，但服用之後，恐發引起許多問題。

蔡維恭表示，最近收治一名服用壯陽藥物後，頭痛欲裂、四肢無力的中年男性，至門診時，血壓偏低，進入診間後，從口袋掏出一盒藥物，自訴吃了藍色小藥丸，沒能在床上盡興，反而壞事，週六服用一顆，沒想到整個假日為此報銷，頭痛一兩天，根本沒了做愛的興致。

在仔細觀察藥物之後，證實此為偽藥，該病患這才坦承，自己網購威而鋼，沒想到吃出問題。

蔡維恭表示，服用壯陽藥物後，讓陰莖海綿體持續擴充，增加勃起硬度及時間，但如果劑量濃度太高，也可能讓腦部血管嚴重擴張，引發頭痛、臉部脹紅。這類副作用只需一兩天就會痊癒，最怕的是，正在服用心血管擴張劑的心絞痛患者，如果自行網購壯陽藥，可能引發藥物交互作用，引發低血壓致命風險。

網路偽藥禁藥盛行，台灣打擊不法藥物行動聯盟提出三大訴求：

一、要求網路藥物廣告應同網路投資廣告採實名制，平台也要承擔相關責任。

二、要求政府加強宣導，讓民眾曉得藥物依法不能在網路販售，非法進口藥物將承擔刑事責任。

三、要求政府放寬規定，讓合法藥商能透過商標協助大眾識別合法藥品，避免民眾經非醫療管道取得偽藥，保障合法藥商權益。

對此，食藥署副署長王德原表示，許多網站常常假借合法藥商或藥局 的名義在網路販售藥品，但實際上卻是非法的境外網站，並從國外寄送來路不明的藥品。食藥署已與地方衛生局及海關合作，定期稽查市售藥品並加強抽查進口快遞郵包，主動監控網路非法賣藥或代購行為，並請網路平台業者加強管理。

目前只要發現疑似不法藥品，除請網路平台業者下架疑似違規頁面，並移請衛生局查處，必要時移請檢警調偵辦，並將境外網站公布於「食藥膨風專區」，提醒民眾注意。112年計查獲網路違法販售藥品1478件，發布62件違規境外網站。

王德原提醒，藥品並非一般商品，民眾不要隨意透過網路平台購買來路不明的藥品，如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證的藥品；另外，不可將個人自用藥品於網路販售，以免違反藥事法規定，非藥商於網路販售藥品，違反藥事法第27條規定，可處新台幣3萬元（約955美元）以上、200萬元（約6.4萬美元）以下罰鍰。

依據藥事法規定，未經核准擅自輸入藥品屬禁藥，輸入者涉違反藥事法第82條規定，可處10 年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元（約318萬美元）以下罰金；明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83 條規定，處7 年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元（約160萬美元）以下罰金。