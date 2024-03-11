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到紐約不能錯過的展覽 當代藝術就在Tiffany旗艦店

記者孫曼／即時報導
《Culture of Creativity》 Peter Marino藝術基金會展覽於Tiffany紐約旗艦店展出。（Tiffany提供）
《Culture of Creativity》 Peter Marino藝術基金會展覽於Tiffany紐約旗艦店展出。（Tiffany提供）

美國百年精品品牌Tiffany & Co.，自即日起至5月20日止於紐約第五大道The Landmark旗艦店首度舉辦 「Peter Marino：《Culture of Creativity》」展覽，於十層樓旗艦店其中2層專門的展覽空間展出與當今時尚界淵源深厚的傳奇建築師Peter Marino的藝術典藏。此次展覽從他位於紐約州南安普敦的同名藝術基金會（Peter Marino Art Foundation）私人收藏中精選26位藝術家近70件當代藝術作品，以及 Peter Marino私人收藏、一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。

傳奇建築師Peter Marino逾40年來廣泛收藏各種媒材創作藝術作品，本次展覽特地將藝術基金會的藏品陳列於整體空間，與旗艦店展出的同一群藝術家近50件作品展開對話。

這場展覽也象徵Tiffany & Co.對於藝術與創意的投入，以及旗艦店作為紐約文化機構的地位。自1837年創立以來，藝術與工藝一直是Tiffany的品牌基因。1853年，品牌開始展示外借來的藝術品，供顧客在購物時欣賞，至19世紀末，創辦人Charles Lewis Tiffany之子Louis Comfort Tiffany擔任品牌首位藝術總監，帶領Tiffany邁向藝術和珠寶設計新紀元；他也是現今公認的新藝術運動（Art Nouveau）領袖，亦是當時最受讚譽的美國藝術家之一。

《Culture of Creativity》展覽於紐約旗艦店增建的三層樓玻璃建築其中兩層空間舉辦，可透過品牌官網www.tiffany.com預約免費門票。

《Culture of Creativity》展覽自即日起至5月20日止。（Ti...
《Culture of Creativity》展覽自即日起至5月20日止。（Tiffany提供）
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近7...
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近70件當代藝術作品展出。（Tiffany提供）
《Culture of Creativity》 展覽可透過品牌官網www.tif...
《Culture of Creativity》 展覽可透過品牌官網www.tiffany.com預約免費門票。（Tiffany提供）
傳奇建築師Peter Marino與時尚界擁有深厚淵源，過去數十年來建立豐富的個...
傳奇建築師Peter Marino與時尚界擁有深厚淵源，過去數十年來建立豐富的個人藝術收藏。（Tiffany提供）
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近7...
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近70件當代藝術作品展出。（Tiffany提供）
《Culture of Creativity》 展覽包括一系列1880年代Tif...
《Culture of Creativity》 展覽包括一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。（Tiffany提供）

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