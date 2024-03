到紐約不能錯過的展覽 當代藝術就在Tiffany旗艦店

《Culture of Creativity》 Peter Marino藝術基金會展覽於Tiffany紐約旗艦店展出。(Tiffany提供)

美國百年精品品牌Tiffany & Co.,自即日起至5月20日止於紐約第五大道The Landmark旗艦店首度舉辦 「Peter Marino:《Culture of Creativity》」展覽,於十層樓旗艦店其中2層專門的展覽空間展出與當今時尚界淵源深厚的傳奇建築師Peter Marino的藝術典藏。此次展覽從他位於紐約州 南安普敦的同名藝術基金會(Peter Marino Art Foundation)私人收藏中精選26位藝術家近70件當代藝術作品,以及 Peter Marino私人收藏、一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。

傳奇建築師Peter Marino逾40年來廣泛收藏各種媒材創作藝術作品,本次展覽特地將藝術基金會的藏品陳列於整體空間,與旗艦店展出的同一群藝術家近50件作品展開對話。

這場展覽也象徵Tiffany & Co.對於藝術與創意的投入,以及旗艦店作為紐約文化機構的地位。自1837年創立以來,藝術與工藝一直是Tiffany的品牌基因。1853年,品牌開始展示外借來的藝術品,供顧客在購物時欣賞,至19世紀末,創辦人Charles Lewis Tiffany之子Louis Comfort Tiffany擔任品牌首位藝術總監,帶領Tiffany邁向藝術和珠寶設計新紀元;他也是現今公認的新藝術運動(Art Nouveau)領袖,亦是當時最受讚譽的美國藝術家之一。