睡夢中沒閒著 你的大腦如何「洗刷刷」清理垃圾

入睡時大腦沒有閒著，正在進行一些重要的後勤維護工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

當你甜蜜入夢時，大腦並沒有閒著，正在進行一些重要的後勤維護工作，比如加強認知、鞏固記憶等。一項近期發表在英國《自然》雜誌上的研究就發現了睡眠中大腦進行垃圾清除的重要機制。

大腦在白天消耗能量和吸收營養物質時會產生大量垃圾，但此前人們並不清楚大腦具體如何清除這些垃圾。美國聖路易斯華盛頓大學的研究人員在小鼠實驗中發現，它們腦部的神經元發揮著「清潔泵」作用，會協同放出電信號，生成有規律的腦電波，進而對整個大腦進行沖刷清洗，清除垃圾。

研究發現，小鼠大腦中的特定區域如果「關停」，會阻止該區域腦脊液的流動，這表明神經元產生腦電波是大腦清潔過程的重要組成部分。正是這些神經元「清潔泵」在為腦脊液流動和清除大腦中的垃圾碎片提供動力。腦電波越高，振幅越大，促使液體流動的能力就越強，類似人們洗碗時的強力沖洗。

研究者認為，如果在後續研究中掌握了管理這種神經元活動的能力，或可為一些腦部疾病開創新的治療方法，甚至可能延緩或預防阿爾茨海默病、帕金森病等神經系統疾病。此外，掌握這種「清潔機制」還有望幫助人們更高效睡眠，即使少睡也能保持健康。