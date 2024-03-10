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「功夫熊貓4」北美打敗「沙丘2」奪冠 賈玲「熱辣滾燙」衝入10強

中新社／洛杉磯3月10日電
「功夫熊貓4」北美票房奪冠。（美聯社）
「功夫熊貓4」北美票房奪冠。（美聯社）

北美票房連日來「中國元素」紛呈。「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）首映奪得北美單日和周末票房冠軍。中國女導演賈玲最新力作「熱辣滾燙」亦衝入北美單日和周末票房十強。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月10日發布的電影市場數據，35部影片北美周末票房（3月8日至10日）報收約1.35億美元，創2024年迄今北美周末票房最好成績。

深受影迷喜愛的「功夫熊貓」動畫電影系列2008年面世，2011年和2016年又先後推出兩部，總體保持較為穩定的口碑。前三部在北美累計收獲約5.25億美元，全球票房約18.19億美元。

睽違8年推出的「功夫熊貓4」，自8日亮相以來蟬聯北美單日票房冠軍，並以約5830萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房榜首。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分56、爛番茄新鮮度70%（97評），CinemaScore打分為A－，在該系列中均處下游。

「沙丘：第二部」北美票房第二。（華納提供）
「沙丘：第二部」北美票房第二。（華納提供）

電影「熱辣滾燙」3月8日登陸美國。（本報資料照片）
電影「熱辣滾燙」3月8日登陸美國。（本報資料照片）

在「功夫熊貓」衝擊下，「沙丘：第二部」（Dune：Part Two）第二個上映周末票房環比下跌44.2%，以約4600萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。這部科幻動作片北美累計票房現約1.57億美元，已迅速超過2021年上映的第一部；總票房約3.68億美元，料亦很快超越前作。

8日上映的「伏慄熊（Imaginary）以約1000萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部驚悚恐怖片開畫反響低迷，主要電影網站對其評價為IMDb評分4.8、MTC評分34、爛番茄新鮮度32%（63評），CinemaScore打分為C＋。

同日上映的另一部新片「天使之心」（Cabrini）以約757萬美元首映周末票房登上榜單第4位。這部傳記片在主要電影網站的反響為IMDb評分8.0、MTC評分51、爛番茄新鮮度90%（61評），CinemaScore打分為A。

值得一提的是，賈玲新作「熱辣滾燙」8日登陸北美，首映周末票房約84萬美元，以最少的放映影院數量沖入北美單日和周末票房十強，躋身本期周末榜單第9位。

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