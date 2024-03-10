不想遇到…機場安檢人員真心話吐辛酸 「這6種」旅客NG行為百出

每到旅遊旺季，機場總是擠滿等候登機的旅客，出境安全檢查經常出現大排長龍的場面。圖為紐約甘迺迪機場出境大廳的擁擠情形。(美聯社)

不少人喜歡在寒暑假安排出國行程，而每到旅遊旺季，機場總是擠滿等候登機的旅客，出境安全檢查經常出現大排長龍的場面。對此，美國聯邦運輸機關表示，在這種忙碌的時刻，安檢人員最不想碰到的旅客有6種，原因在於容易使安檢流程受到拖延。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）顧問葛斯耶（Eric Guthier）整理出6種機場安檢人員最不願意碰上的旅客類型：

一、違規型

在機場，隨身攜帶小刀、開瓶器、盛裝液體容器超過規定的旅客，其隨身行李必須接受搜查，而違反規定的人愈多，要檢查的行李就愈多，將影響排隊人龍前進的速度。為了避免上述情況，旅客應在出發前仔細查閱違禁清單，並多花幾分鐘檢查行李，以確保在機場能用最快速度通過安檢。

二、行李毀損型

若旅客行李箱袋發生拉鍊損壞，或爆滿難以闔上等情況，將對安檢造成不小的影響。旅途中若行李箱袋受損是常見的狀況，因此在進入安檢環節之前，務必確認隨身行李箱袋是否完好無缺。葛斯耶舉例，拉鍊少了拉環後會很難使用，如果手邊有繩索或塑膠束帶，就能代替拉環讓拉鍊可以順利拉開。

三、花枝招展型

旅客穿著得體衣著不會有問題，不過如果服裝太過繁雜，恐耽誤自己與其他旅客受檢的時間。例如，又多又長的鞋帶、難以穿脫的靴子可能會使安檢速度變慢，而帶有精緻裝飾（例如亮片、鉚釘）的襯衫、長褲則可能導致旅客被要求進行二次篩檢。

四、慌亂型

旅客在進入安檢隊伍之前，就應該把護照、登機證等文件準備妥當，不過安檢人員也表示，更希望旅客能預留充足的時間，提早到安檢門排隊等候，並在有條理的狀況下進行安檢。若是時間緊迫，或處於慌張、混亂的狀態，旅客可能會做出一些意想不到的舉動。

五、迴避問題型

若是行李必須接受進一步檢查時，必定會面臨安檢人員提出一系列SOP的提問，此時只要誠實作答，而非假設安檢人員什麼都懂，就能縮短飛機延誤的時間，旅客積極配合將會對後續流程有很有幫助。

六、欠缺耐性型

如果旅客可以「練習耐心」，就能將安檢流程所帶來的煩惱降到最低。對此，葛斯耶呼籲，希望大家可以記住，安檢人員即是為了所有旅客與機組人員的安全而存在，他們其實也跟旅客一樣，是要回家與家人團聚的。