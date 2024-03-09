女星擁6房產 豪宅「鑽豹」坐鎮致富曝超狂理財法

曾莞婷家中這隻金錢豹讓她賺到不少錢。（圖／翻攝至YT）

台灣藝人郭子乾和曾莞婷在三立「省省吧！我家富貴發」中飾演一對夫妻，為圓夢買房，想盡辦法省吃儉用，現實生活中，曾莞婷卻是房產女王，拍戲賺來的錢全部投資 買不動產。9日兩人出席記者會，曾莞婷透露目前已經有4間自住房產，2間店面，堪稱最會投資房產高手。

曾莞婷說省錢的方式就是把錢全部拿去買房，就不會亂花。她當初一個月賺不到10萬（約3180美元），就敢買房，剛開始多買預售屋，「我有憨膽，馬上就衝了。」她去年入手信義區豪宅，記者會再透露已經又入手一間高雄的店面。

她透露以前在三立拍戲時，趁等戲空檔去逛精品店，發現一隻「金錢豹脖子戴鑽」家居擺飾，一眼看中帶回家，「鑽豹」坐鎮家中後，財運更旺，她笑說：「只要有來我家跟它拍照的，回去都接到工作。」

雖然坐擁多間房產，但曾莞婷唯一省的就是「衛生紙」，她說她有癖好，用之後不會馬上丟，會一再利用，折到不能再用為止。

她目前有2間付清了，其他貸款 ，光是信義區那一間，每月房貸就約20萬（約6360美元），其他房貸林林總總加起來十分驚人，她惦惦吃三碗公，「就是拚命賺就對，不要想這麼多，讓自己盡量沒有多餘的錢可以亂花，就可以省到錢。」她的房產全投資在台灣，問她不擔心飛彈？她笑說：「不會不會，有信心。」