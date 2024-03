波音客機飛往倫敦「遭閃電擊中」畫面清晰被拍下

一架飛機周末從溫哥華國際機場起飛後被閃電擊中畫面被民眾拍下,閃電擊中飛機發出藍光照亮整片天空,不過飛機似乎並未受到影響。

根據加拿大 CityNews 報導,飛行學員韋斯特 (Ethan West) 課餘時間經常會到溫哥華機場附近觀看飛機。3月3日星期日晚上7點30分前,他看到一架波音777-300正要飛往倫敦希思羅機場(Heathrow Airport)的加航客機,就拿起手機想拍一段影片。

韋斯特說,777是最大的雙引擎飛機,是他最喜歡的機型,沒想到會這麼幸運拍下閃電擊中的瞬間。

影片中可見飛機不受影響地繼續飛行,也聽到現場目擊的民眾發出的驚嘆聲。

Stunning video shared with CityNews captured the moment a plane was struck by lightning, shortly after it took off.



