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川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用

中央社／倫敦4日綜合外電報導
已故愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾。（美聯社）
已故愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾。（美聯社）

已故愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）的唱片公司要求美國前總統川普不得在政治集會中使用她的音樂，這使得譴責川普的藝人名單上又多了一個名字。

唱片公司聲明指出，辛妮歐康諾是土生土長的都柏林（Dublin）人，如果她的作品被某個她稱作是「聖經中所說的惡魔」之人用這種方式不當呈現，她一定會感到「厭惡、受傷，被污辱」。辛妮歐康諾生前以個人對宗教、性、女權主義和戰爭等議題直言不諱的看法聞名。

路透報導，共和黨角逐總統呼聲最高的川普先前在造勢活動上播放辛妮歐康諾1990年排行榜冠軍單曲「Nothing Compares 2 U」，辛妮歐康諾長期合作的唱片公司Chrysalis Records和遺產委員會在一份聯合聲明中對此表達「憤怒」。

他們表示：「眾所周知，辛妮歐康諾畢生都恪守嚴格的道德標準，即對人類誠實、善良、公平、正派。」辛妮歐康諾去年7月過世，享年56歲。

「作為她遺產的守護者，我們要求川普與他的同僚立即停止使用她的音樂。」

這份聲明發布之際，川普2日在密西根、密蘇里、愛達荷3州的共和黨黨團會議中勝出，讓他離正式代表共和黨參加總統大選、再次與拜登對決又更進一步。

多年來，許多藝人或他們的代表都對川普在活動中播放他們的作品表達類似的反對聲音，包括美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）、蕾哈娜（Rihanna）、美國已故搖滾歌手湯姆佩蒂（Tom Petty）、英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）和搖滾樂團R.E.M.等。

前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

川普 共和黨 拜登

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