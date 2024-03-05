川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用

已故愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾。（美聯社）

已故愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）的唱片公司要求美國前總統川普 不得在政治集會中使用她的音樂，這使得譴責川普的藝人名單上又多了一個名字。

唱片公司聲明指出，辛妮歐康諾是土生土長的都柏林（Dublin）人，如果她的作品被某個她稱作是「聖經中所說的惡魔」之人用這種方式不當呈現，她一定會感到「厭惡、受傷，被污辱」。辛妮歐康諾生前以個人對宗教、性、女權主義和戰爭等議題直言不諱的看法聞名。

路透報導，共和黨 角逐總統呼聲最高的川普先前在造勢活動上播放辛妮歐康諾1990年排行榜冠軍單曲「Nothing Compares 2 U」，辛妮歐康諾長期合作的唱片公司Chrysalis Records和遺產委員會在一份聯合聲明中對此表達「憤怒」。

他們表示：「眾所周知，辛妮歐康諾畢生都恪守嚴格的道德標準，即對人類誠實、善良、公平、正派。」辛妮歐康諾去年7月過世，享年56歲。

「作為她遺產的守護者，我們要求川普與他的同僚立即停止使用她的音樂。」

這份聲明發布之際，川普2日在密西根、密蘇里、愛達荷3州的共和黨黨團會議中勝出，讓他離正式代表共和黨參加總統大選、再次與拜登 對決又更進一步。