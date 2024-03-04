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3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年

記者簡慧珍／彰化即時報導
節氣進入驚蟄，民間有衍生打小人的習俗。(圖／楊登嵙提供)
節氣進入驚蟄，民間有衍生打小人的習俗。(圖／楊登嵙提供)

3月5日是節氣驚蟄，民間相傳今天要「打小人」、「驅霉運」，要吃三種食物祈求平安，忌做三件事以免未來一年運氣都不順。民俗專家指出，有些習俗是先民累積生活經驗所得，屬於先民智慧，現今是科學昌明的工商社會，民眾或可參考。

國立彰化師大退休教授、易經學者胡瀚平指出，驚蟄「驚」就是驚醒，「蟄」是藏伏，象徵地下的蟲子驚醒而出，所以又稱「啓蟄」；春雷乍動，萬物復蘇，值「震」卦，一陽自地底生發「正月啓蟄，言發蟄也。萬物出乎震，震為雷，故曰驚蟄。是蟄蟲驚而出走矣。」，衍生出驚蟄打小人去霉運的習俗，是「扶助整齊，避攘邪氣」的好時機。

如何「驅霉運」？古人用艾草熏屋四隅，寓味驅趕「蚊蟲蛇鼠」及霉味，後來演變成「打小人驅霉氣」，這裡的「小人」指生活中那些喜歡招惹是非的人，或人格卑鄙猥瑣的人，古代迷信作法是用拖鞋拍打紙做的「小人」，屬於「「消極性巫術」，另有一種方法是豬血祭祀在紙上畫成的白虎，相傳白虎是口舌之神，祭祀祈求免除口舌是非惹來災禍。

現代人容易做到的祈福方法還有吃梨、蛋、烙餅。梨有分離之意，古人相信吃梨可以遠離害蟲和霉運。今天的雞蛋屬於「驚蟄蛋」，吃了可增強身體免疫力。吃烙餅象徵今年好收成。

今天有三忌，分別是忌是非、忌賴床、忌單衣。驚蟄一到，萬物生長，對於人們生活很重要，要養成好的生活習慣，早晚加減衣物保暖，這樣一年的生活才會越過越順，一家人順順當當過完生肖龍年。

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