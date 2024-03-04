德州女教師染病 四肢變黑被迫截肢：現在只想快樂活著

德州一名女教師感冒後高燒，隨後病情加重，確診「雙肺細菌性感染」，並出現感染性休克。在搶救過程中被迫截肢；示意圖。（圖／123RF）

德州 一名女教師雪莉穆迪(Sherri Moody)去年4月感冒後高燒，隨後病情加重，確診「雙肺細菌性感染」，並出現感染性休克。在搶救過程中，雪莉的手臂和腿部血液循環遭到破壞，變成黑色，不得不截肢。雪莉表示，「我現在只想快樂地活著。」

紐約郵報3日報導，雪莉感冒後發燒，發現自己出現呼吸困難。雪莉回憶：「我以前身體很健康，從未去過醫院的急診室。」

隨後，醫師確診雪莉的雙肺被鏈球菌感染，情況凶險。雪莉出現敗血症症狀，導致感染性休克。「我當時都不知道『敗血症』是什麼意思，只能上網查它的意思。」雪莉的丈夫大衛(David)說。

The ordeal left her hands and feet "mummified," so they had to be amputated. “I just choose to be happy," Sherri Moody says as she adjusts to life after the unexpected health crisis. https://t.co/9HcNQwJfdy — TODAY (@TODAYshow) February 27, 2024

大衛表示，雪莉之前一直服用關節 炎藥物，削弱了其身體的抗感染能力，「她的身體遭到了重創。」

雪莉先藥物治療，但過程中，她的手臂和腿部血液循環卻遭到破壞。「在幾天的時間內，她的四肢就開始變色，最後成了黑色且壞死，像木乃伊一樣。」大衛說。

去年6月，醫師對雪莉進行截肢手術。術後兩個月，她便回家了。之後，大衛也辭掉工作照顧妻子。「她真的太棒了！」談起妻子的遭遇時，大衛表示，自己很佩服妻子強大的內心。雪莉則稱，儘管自己努力保持快樂，但還是會時不時出現崩潰的情緒，「但我也只會哭一小會兒，不會哭太久。」