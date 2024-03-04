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德州女教師染病 四肢變黑被迫截肢：現在只想快樂活著

世界新聞網／輯
德州一名女教師感冒後高燒，隨後病情加重，確診「雙肺細菌性感染」，並出現感染性休克。在搶救過程中被迫截肢；示意圖。（圖／123RF）
德州一名女教師感冒後高燒，隨後病情加重，確診「雙肺細菌性感染」，並出現感染性休克。在搶救過程中被迫截肢；示意圖。（圖／123RF）

德州一名女教師雪莉穆迪(Sherri Moody)去年4月感冒後高燒，隨後病情加重，確診「雙肺細菌性感染」，並出現感染性休克。在搶救過程中，雪莉的手臂和腿部血液循環遭到破壞，變成黑色，不得不截肢。雪莉表示，「我現在只想快樂地活著。」

紐約郵報3日報導，雪莉感冒後發燒，發現自己出現呼吸困難。雪莉回憶：「我以前身體很健康，從未去過醫院的急診室。」

隨後，醫師確診雪莉的雙肺被鏈球菌感染，情況凶險。雪莉出現敗血症症狀，導致感染性休克。「我當時都不知道『敗血症』是什麼意思，只能上網查它的意思。」雪莉的丈夫大衛(David)說。

大衛表示，雪莉之前一直服用關節炎藥物，削弱了其身體的抗感染能力，「她的身體遭到了重創。」

雪莉先藥物治療，但過程中，她的手臂和腿部血液循環卻遭到破壞。「在幾天的時間內，她的四肢就開始變色，最後成了黑色且壞死，像木乃伊一樣。」大衛說。

去年6月，醫師對雪莉進行截肢手術。術後兩個月，她便回家了。之後，大衛也辭掉工作照顧妻子。「她真的太棒了！」談起妻子的遭遇時，大衛表示，自己很佩服妻子強大的內心。雪莉則稱，儘管自己努力保持快樂，但還是會時不時出現崩潰的情緒，「但我也只會哭一小會兒，不會哭太久。」

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