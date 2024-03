德州女教師染病 四肢變黑被迫截肢：現在只想快樂活著

德州 一名女教師雪莉穆迪(Sherri Moody)去年4月感冒後高燒,隨後病情加重,確診「雙肺細菌性感染」,並出現感染性休克。在搶救過程中,雪莉的手臂和腿部血液循環遭到破壞,變成黑色,不得不截肢。雪莉表示,「我現在只想快樂地活著。」

紐約郵報3日報導,雪莉感冒後發燒,發現自己出現呼吸困難。雪莉回憶:「我以前身體很健康,從未去過醫院的急診室。」

隨後,醫師確診雪莉的雙肺被鏈球菌感染,情況凶險。雪莉出現敗血症症狀,導致感染性休克。「我當時都不知道『敗血症』是什麼意思,只能上網查它的意思。」雪莉的丈夫大衛(David)說。

