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刷新金氏紀錄 荷蘭男心臟移植後存活近40年

中央社／荷蘭海爾肯博斯4日綜合外電報導
現年57歲的荷蘭男子楊森17歲時診斷患有嚴重心臟疾病，僅剩6個月壽命，接受心臟移植手術後至今近40年，成為接受心臟移植手術後存活最久的病患。（路透）
現年57歲的荷蘭男子楊森17歲時診斷患有嚴重心臟疾病，僅剩6個月壽命，接受心臟移植手術後至今近40年，成為接受心臟移植手術後存活最久的病患。（路透）

現年57歲的荷蘭男子楊森（Bert Janssen）40年前遭診斷罹患嚴重心臟疾病、僅剩6個月壽命，如今他獲得金氏世界紀錄認可，成為接受心臟移植手術後存活最久的病患。

路透社報導，金氏世界紀錄（Guinness World Records）已正式認可楊森在接受心臟移植手術後，迄今已存活39年又200多天的紀錄。

楊森表示，他希望自身案例有助鼓勵其他病患。楊森17歲時被診斷出患有心肌症（cardiomyopathy），這種疾病會導致心臟難以將血液打至全身。

楊森說，他證明了經歷心臟移植手術的患者也能活得很久。

在1984年，荷蘭還不曾執行過心臟移植手術，因此心臟科醫師馬塔特（Albert Mattart）將當時17歲的楊森轉至英國倫敦市郊的黑爾菲爾德醫院（Harefield Hospital）進行治療。

楊森於同年6月接受移植手術，而這場挽救他性命的手術是由心臟移植先驅雅庫布（Sir Magdi Yacoub）醫師操刀。

楊森說：「我認為（動手術）那天比我的生日更加重要。」楊森如今已婚並育有2子，他也熱愛駕駛滑翔機。

根據楊森現在的心臟科醫師厄林斯（Casper Eurlings），患者接受心臟移植手術後，平均可再活16年。

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