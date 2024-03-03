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自拍美照不求人 達人激推iPhone這新功能輕鬆拍景深照

記者黃筱晴／即時報導
迎接國際婦女節，烘焙達人分享拍攝甜點、紀錄食譜的實用技巧。(圖／蘋果提供)
迎接國際婦女節，烘焙達人分享拍攝甜點、紀錄食譜的實用技巧。(圖／蘋果提供)

手作烘焙達人Biffi分享用iPhone拍下專業美照，並用iPad寫下食譜筆記 ，為自己創造難忘回憶。

經常一人作業，自己手作、自己拍攝的Biffi，推薦iPhone 15 Pro系列新配備的「動作按鈕」，手忙腳亂之中若要快速開啟相機，事先設定好「動作按鈕」就能快速啟用相機功能拍攝。在準備拍攝手作甜點時，可善用「AirPlay」功能，將iPhone連線到與 Apple TV、AirPlay相容智慧型電視或Mac相同的Wi-Fi網路，就能透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的相機畫面，方便查看取景、更快速定位好拍攝位置。

拍攝成品時，可善用「AirPlay」功能，透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的...
拍攝成品時，可善用「AirPlay」功能，透過「螢幕鏡像輸出 」iPhone上的相機畫面，在大螢幕上查看取景、更快速定位好拍攝位置。(圖／蘋果提供)

而完成作品之後，則可運用iPhone 15 Pro Max的「5倍光學變焦」，以超高解析度拍攝近距離特寫。若想拍攝出景深效果，在iPhone 15 Pro系列首度釋出無須切換到「人像」模式，只要在「相片」模式下點一下主體以對焦，「景深」按鈕就會顯示，iPhone會自動捕捉景深資訊，拍攝出令人滿意的專業級美照。即使是在低光源下，也能透過iPhone內建的夜間模式，拍攝出不同暗調風格，又不失細節的絕美效果。

若是想在拍攝後再調整效果，開啟「照片」App點一下「編輯」，即可使用豐富的內建濾鏡和色調進一步美化照片，人像照也可在拍攝後調整對焦點，獲得更多的創意掌控權。Biffi也加碼推薦1款實用濾鏡App「VSCO」，支援更多效果與質感濾鏡，能達到不同風格與效果。

事先在iPhone 15 Pro系列上設定好「動作按鈕」，就能快速啟用相機功能拍...
事先在iPhone 15 Pro系列上設定好「動作按鈕」，就能快速啟用相機功能拍攝。(圖／蘋果提供)

除了拍攝成品美照，Biffi也推薦大家可以善用iPad與強大的筆記軟體「GoodNotes 6 」，隨手寫下甜點食譜並記錄實作筆記，只要幾個簡單步驟並運用編輯小技巧，就能妝點出別具自己風格的筆記，將美好回憶珍藏起來。開啟GoodNotes 6並創建新筆記，插入稍早製作草莓卡士達塔時的照片或影片，並使用Apple Pencil編寫與繪製製作步驟與秘技，還能利用「貼紙」功能，創作出精美的圖像並複製到每一頁筆記中，將美好回憶輕鬆收藏。如果與三五好友、閨密姐妹一起，還可善用「協作功能」邀請大家一起參與編輯。

iPad加上Apple Pencil，輕鬆完成超可愛手帳風食譜筆記。(圖／蘋果提...
iPad加上Apple Pencil，輕鬆完成超可愛手帳風食譜筆記。(圖／蘋果提供)

iPhone App 食譜

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