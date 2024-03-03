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郎朗自認工作狂 想請馬友友當3歲兒子的音樂老師

世界新聞網／輯
郎朗與妻子吉娜。（圖／Dior提供）
郎朗與妻子吉娜。（圖／Dior提供）

中國鋼琴家郎朗近日現身北京，出席新專輯發布會。郎朗坦言自己「有點工作狂」，「我喜歡不停地做事情，非常享受這種狀態，我也希望不停地去創造新的東西，因為這些能給我很多力量。」

北京青年報報導，郎朗新專輯《郎朗：聖-桑》3月1日發行。郎朗在其中與妻子吉娜，以及德國萊比錫布商大廈管弦樂團和指揮安德里斯·尼爾森斯聯袂合作。

郎朗在採訪中透露，3歲的兒子耳濡目染，對音樂產生興趣，「他成天聽我彈鋼琴，都習以為常了。」為此，郎朗還動了請馬友友做老師的想法。「那天我在高雄演出，給他打電話說想見一面，他以為我想學，其實我想請他教我兒子大提琴」。

郎朗長年忙於全球巡演，密集的行程早已成為日常。由於很久沒回北京，再度回京，郎朗顯得格外興奮，日程也安排得滿滿當當，基本沒有休息時間。「回來見了很多朋友，跟大家分享我的新專輯，我很享受這個狀態。」

對於這樣充實的日程，郎朗顯然已經習以為常，「我比較喜歡練琴、做事，我個人是很享受這個狀態，讓我閒著，是最難受的一件事。」他笑說，自己有點「工作狂」的意思，「我希望不停地去創造，這給了我很多力量」。

由於常年奔赴各地演出，郎朗已經修煉出自己的一套生物鐘。「我每天最多睡7小時，睡多了也沒用。」不僅如此，他還可以隨時隨地迅速切換到睡眠狀態，「你讓我在沙發上睡一宿也沒問題，甚至給我一個地毯都行，我能很快地把狀態調整過來。」對此，郎朗笑說，「這跟我常年的鍛煉分不開，你必須要練成這種能力。如果說什麼時候都得在一個舒適、安靜的地方休息，那就沒法做事情了。我只要是從飛機上下來，可以直接進音樂廳演奏」。

談及如何保持自己的好狀態，今年41歲的郎朗笑說，「我覺得40歲和20歲沒有太大區別，很多人說40歲你該注意了，到了容易累的時候，我還好，退化得沒那麼快」。

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