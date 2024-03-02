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「香港波神」葉子楣爆已故男友裝竊聽器 預告復出

記者黃保慧／即時報導
葉子楣接了商演活動。（取材自微博）
葉子楣接了商演活動。（取材自微博）

港星葉子楣有36F的傲人上圍，1988年以三級片「玉蒲團之偷情寶鑑」一炮而紅，成為當時港片性感指標，還在8、90年代被封為「香港波神始祖」，不過30年前她已淡出演藝圈，近來不只出席活動，近日又接受電台節目「星光背後」專訪，暢談復出以及不後悔拍三級的選擇，憶及痛失相伴26年至愛，更在幕前淚崩。

葉子楣1992年認識醫生男友呂鍚照，不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子：「我不喜歡那些青靚白淨，離過婚更好，人更成熟，他有小朋友，更加不用自己生！」。

她透露當時應男友要求，在1994年拍完最後一部電影後退出娛樂圈，不過相戀26年的兩人因男友太緊張導致分手，「我們相戀26年，曾因他緊迫盯人，交往第5年發現家裡電話被裝竊聽器，這怎相處下去？之後他求我原諒復合，以後大家給予對方空間，才相處得很好」。

直到2018年呂鍚照因心臟病發突然離世，被問到當時有沒有徬徨、怎接受現實時？一直很堅強的葉子媚在節目中忍不住淚崩痛哭：「他每次搭飛機我都有心理準備，他一直有心臟病。那天他兩個家姊跟小妹，還有姊夫共4個人，說在我家樓下要上來，我已經知出事。他們不想我一個人在家，怕我我出事，就想跟我見面講」。

葉子楣說到獨自面對對方離世的時期，一開始很堅強，但大夥離開自己身邊後還是大哭一場，「真的忍不住，就算一個女人怎堅強，始終一起26年。幸好我有運動，讓我開心無抑鬱。」她流著淚繼續說：「到現在我重新出來，所有朋友對我好好，我最開心是現在，因為重新出來，每個朋友都對我好，讓我明白只要你對人好，上天一定有回報」。

葉子楣接受電台節目「星光背後」專訪。（截圖自YouTube）
葉子楣接受電台節目「星光背後」專訪。（截圖自YouTube）

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